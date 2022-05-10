HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan sığınmacılar konusunda hem iktidara hem muhalefete eleştiri: Aynı oyunun içindeler - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ekonomide yaşanan krize dikkat çekti ve "Türkiye ekonomisi tarihinin en yüksek enflasyon oranıyla, toplum tarihinin en büyük yoksulluk ve sefaletiyle karşı karşıyayken iktidar yarattığı krizlerin üzerini yeni krizler üreterek kapatma telaşındadır" dedi.

"ÖNCE GÖNDERECEĞİZ DEDİLER, ŞİMDİ DE SAHİP ÇIKACAĞIZ DİYORLAR"

Kamuoyunun gündeminde sıcaklığını koruyan göçmen sorununa da değinen Sancar şunları kaydetti:

"Ekonomik çöküşü, enflasyonu durduramayınca topluma sığınmacıların geri gönderilmesi üzerinden hikayeler sunulmaya çalışıldı. İktidar önce bu hikayenin başını çekti. Bu sorunun kaynağını kendileri olduğunu kabul etmeye hiç yanaşmadıkları gibi sürekli aynı anlayışı sürdürdüler.

Önce göndereceğiz dediler sonra sahip çıkacağız diye ağız değiştirdiler. En son AKP Genel Başkanı gönüllü dönüşler için gerekli imkanların sağlanacağını söylediler. Saat başı karar değiştiren iktidar var. Bu sorun, bütün sorunlar gibi ağır, insani, toplumsal boyutları olan bir meseledir. Saat başı karar değiştirerek yönetilecek bir mesele değildir.

Suriyeli sığınmacıların geri gönderileceğine dair yandaş medyada her gün bir haber servis edilirken, AKP Genel Başkanı birden başka bir dil kullanıyor. Yandaş medya da hangisine sarılacağını kestiremiyor.

"MUHALEFET DE OYUNUN PARÇASI DURUMUNDA"

İktidar kadar muhalefeti de eleştiren Sancar, "Bu büyük insani ve siyasi meseleyi "öteki" düşmanlığını körükleyen biçimde günlük siyaset için araçsallaştıran sadece iktidar değil, diğer muhalefet partileri de, veya kendilerine muhalefet partileri diyen çevreler de aynı oyunun parçası durumunda. Nefret, kin, gerilim politikalarından başka yol tanımayan anlayışlar, bu politikaları sığınmacılar üzerinden hayata geçirmeye çalışıyorlar" dedi.

Sancar konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Sığınmacılar meselesini çözebilmek için önce yüzleşmek, sebepleri görmek gerekir diyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki savaşa dahil olmaması, çetelere destek vermemesi konusunda net uyarılar yaptık. Vekalet savaşının muhtemel sonuçlarını ortaya koyduğumuz argümanlar bugün doğruluğu açıkça kanıtlanmış birer veri...

Savaştan kaçmak zorunda kalan insanları hedefe koyarak telafi edeceklerini düşünüyorlar. Böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz. Nefret, düşmanlık ve hedef gösterme üzerinden yürütülen her politikaya karşı çıkıyoruz.

Sığınmacı sorununun çözümü konusunda da çalıştıklarını kaydeden Sancar, "Çözüm nedir diye sorduklarında çözümün de bu kadar uzak ve zor olmadığını anlatabiliyoruz. Geçmişten bugüne ürettiğimiz raporlar var. Bugün için de çözümü ortak akıl ve mücadele ile bulacağız. Bütün ilgili demokratik çevreler, STK'larla çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu."

HDP'YE PROVOKASYON İDDİASI

HDP Genel Merkezi önünde geçen perşembe günü yaşananları "provokasyon" olarak değerlendiren Sancar şunları kaydetti:

"Genel Merkezimizin önünde provokasyon amaçlı bir tezgah kurdular. Sevgili Ayşe Acar Başaran, kolluk kuvvetleri tarafından tehdit edildi. Bu tehditler bizim için yeni değil ama herkes görsün ki bu seviye, bu ülkeyi karanlığa getiren, bu sefalet ve kanlı döngünün sebebi olan zihniyettir. Orada polis sıfatıyla arkadaşımızı tehdit edenlerin hangi amaçlara hizmet ettiğini biliyoruz. Adalet arayışımız ve hedefimiz bu oyunlara alet olanlara bir uyarı olmalıdır. Bu oyunları kuranları, başlarındakileri, çetecileri biz bu iktidarı değiştirdiğimizde bağımsız yargının adaletine göndereceğiz ama onlara alet onlarlar da kendi başlarına bırakılacaklarını bilsinler ve oyunlara alet olmasınlar."

"Bu provokasyonun yapıldığı saatlerde enflasyon açıklanmıştı" diyen Sancar; "Gün boyu bu mesele konuşulmadı, enflasyonun son yirmi yılın en yüksek seviyesine çıktığı haberlerde yer almadı. Tezgah belliydi, kendi medyalarını genel merkez önüne yerleştirmişler, oradan canlı yayın yaptılar. Ama onu da boşa çıkardık." dedi.

Sancak son olarak şunları söyledi:

"Burada yapılmak istenen, bizim üzerimizden yoksulluk, zulüm politikalarını halkın gündeminden çıkarmak, dikkatleri başka yere çekmek ve mücadele azmini zayıflatmak. Karamsarlığı yaymaktır. Gün boyu enflasyon konuşulmadı, genel merkezimin önünde yapılan bu acemice, çirkin tezgahı canlı yayınladılar. O tezgahı aldık ve onların yüzüne çarpık. Bunun, demokratik siyasetteki ısrarımızla yaptık, aynı zamanda büyük dayanışma ile ortaya koyduk."