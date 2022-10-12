HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, basın, sosyal medya ve internet haberciliğiyle ilgili düzenlemeye ilişkin, "Basını nefessiz bırakma, susturma yasası." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP Iğdır Milletvekilli Habip Eksik'in, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan yürüyüşte "lince maruz kaldığını" ileri sürdü.

Olayla ilgili polis kamerası görüntüleri ve MOBESE kayıtlarının verilmesini isteyen Beştaş, "Hala tek bir polis hakkında soruşturma, tutuklama yok. Kameralar yok, biz suçlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beştaş, Meclis Genel Kurulunda görüşmeleri süren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, "ucube" olarak nitelendirerek, "Sansür yasası devam ettiriliyor. Hiçbir yönüyle elle tutulur bir yanı yok. Basını nefessiz bırakma yasası, susturma yasası. Bu yasayı halktan gerçekleri, yolsuzlukları, rüşvetleri, dolandırıcılıkları, üçer beşer maaşları saklamak için getirdiler." görüşünü savundu.

-"Alevileri folklorik bir halk oyunu ekibi gibi ele alıyorlar"

Beştaş, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni de değerlendirdi.

Kanun teklifiyle, icralık olan vatandaşın 2 bin liralık borcunun silinmesinin müjde olarak aktarıldığını belirten Beştaş, "Vallahi ben utandım okurken. Utanması gerekenler yerine ben utandım. 2 bin lira borcu var diye icralık olmuş vatandaş, 'bunu affediyorum' diye müjde veriyor." şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulacağını anımsatan Beştaş, "Alevi çalıştayları yapanlar, günlerce tartışmalar yapılmamış gibi, Alevileri folklorik bir halk oyunu ekibi gibi ele alıyorlar. Bu inanç topluluğu. Kültür ve Turizm Bakanlığında bir başkanlıkla temsil edilmesi, müjde olarak veriliyor. İnanılmaz bir şey. Büyük bir haksızlık, hakaret." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Bakanlardan Murat Karayalçın'ın katıldığı bir yayında "Bizim HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu. Altılı masadan ayrı olarak HDP ile birlikteliğimiz sürüyor." sözlerinin sorulması üzerine Beştaş, "Bizim Emek ve Özgürlük İttifakı dışında hiçbir parti ile birlikteliğimiz, ittifakımız, bu konuda anlaşmamız yok. Biz bütün partilerle zamanı geldiğinde, ihtiyaç olduğunda görüşürüz. Bu seçim odaklı bir görüşme değil." dedi.