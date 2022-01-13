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HDP ile ittifak konusuna sessiz kalan İnce'den teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e tepki - Son Dakika

HDP ile ittifak konusuna sessiz kalan İnce'den teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e tepki

13.01.2022 16:24

"HDP ile ittifak yapar mısınız?" şeklindeki soruya sinirlenen ve bu olayın ardından bir daha HDP'yle ilgili yorumda bulunmayan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, HDP'ye yönelik sessizliğini bozdu. İnce, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in operasyonda etkisiz hale getirilen teröristle fotoğraf çektirmesine ilişkin, "Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz. Böyle bir şey olmaz, bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yeni kurduğu partinin HDP'ye yönelik tutumu merak ediliyordu. CHP'yi sık sık HDP ile ittifakta açık olmadığı için eleştiren İnce'den dikkat çeken açıklamalar geldi. PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında konuşan İnce, "Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz" ifadelerini kullandı.

HDP ile ittifak konusuna sessiz kalan İnce'den teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e tepki

"MEMLEKET PARTİSİ İKTİDARINDA BASKI SON BULACAK"

Ziyaretlerde bulunmak için Niğde'ye gelen İnce, bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemdeki konuları değerlendirdi. Memleket Partisi olarak gençlere ve kadınlara güvendiklerini belirten İnce, "Değerli gençler, sevgili evlatlarım, öğrencilerim, çocuklarım. Memleket Partisi'nin iktidarında size söz, baskı son bulacak. Sosyal medyada özgür olacaksınız. Özgürce tweet atacaksınız. Siyasetçilere hakaret etmeden, makara yapacaksınız. Zekanızı, mizahınızı kullanacaksınız. Size söz, diplomanız işe yarayacak, duvarda asılı durmayacak. Emekleriniz boşa gitmeyecek. Yurt sorununuzu çözeceğiz." diye konuştu.

HDP ile ittifak konusuna sessiz kalan İnce'den teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e tepki

"PKK, IŞID, FETÖ, DHKP-C DAHİL TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİ KINANMALI"

İnce, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle fotoğraf çektirmesine de değinerek şunları kaydetti: "Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz. Böyle bir şey olmaz, bu kadar basit. Deve kuşu değiliz biz. Toplumun herhangi bir sorununda, PKK'lı bir teröristle bir milletvekili fotoğraf çekilmişse ona da tepki gösteririz. Cemaat yurdunda intihar eden çocukta da tepki gösteririz. 'Aman bunu kızdırmayalım, 2 oy buradan gelsin, 3 buradan gelsin', bizim böyle bir derdimiz yok. Biz ilkeli siyasetten yanayız. 6 ilkemizden biri terörün her türlüsünü kınayacaksın. PKK'yı da kınayacaksın, IŞİD'İ de FETÖ'yü de DHKPC'yi de kim varsa. 'Benim teröristim, senin teröristin' olmaz. Biz bu konuda netiz. Diğerlerinden bizi ayıran da bu zaten. Onun için 'Tek yol Memleket' diyoruz."

HDP ile ittifak konusuna sessiz kalan İnce'den teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e tepki
HDP ile ittifak konusuna sessiz kalan İnce'den teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e tepki
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Halkların Demokratik Partisi, Memleket Partisi, Semra Güzel, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP ile ittifak konusuna sessiz kalan İnce'den teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP ile ittifak konusuna sessiz kalan İnce'den teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e tepki - Son Dakika
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