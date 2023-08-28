HDP'nin e-Reçete'ye yönelik Kürtçe tepkisine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dil eklendiğini duyurmuş, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinin arasında Kürtçe'nin olmamasına tepki gösteren HDP'den yapılan açıklamada ise "Hayırlı olsun tabii ama, bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz? Hani Kürt sorunu yoktu, hani Kürtlere ayrımcılık yapmıyordunuz?" ifadeleri yer almıştı. Tartışmalar sonrası konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yapan Bakan Koca, "Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: HAYIRLI OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "e-Reçetem sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

HDP'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

HDP'nin resmi sosyal medya hesabından ise bu duruma tepki gösterilmişti. Kürtçe'nin olmamasına dikkat çekilen açıklamada, "Hayırlı olsun tabii ama, bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz? Hani Kürt sorunu yoktu, hani Kürtlere ayrımcılık yapmıyordunuz? AK Parti'yi destekleyen Kürtler siz de bu soruları sormuyor musunuz? Sayın Fahrettin Koca, dilinize hiçbir zaman hakim olamadınız." ifadeleri yer almıştı.

BAKAN KOCA'DAN TARTIŞMA SONRASI YENİ AÇIKLAMA

Tartışmaların ardından konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "E-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 yabancı dil eklendi. E-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur. Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir.

Türkiye sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkânı artıyor. Bazı hastalar Türkiye'de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor. E-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir" dedi.