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HDP'nin kapatma davasına Semra Güzel'in PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar eklendi - Son Dakika

HDP'nin kapatma davasına Semra Güzel'in PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar eklendi

18.01.2022 14:54

HDP milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekildiği fotoğraflar büyük ses getirmişti. Hakkında fezleke hazırlanan vekille ilgili ortaya çıkan tüm edilen ve belgeler, Anayasa Mahkemesi tarafından yürütülen HDP'nin kapatma davasında da ek delil olarak yer aldı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davanın Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından süreç devam ediyor. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılma davasına konulması için ek delil hazırlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

FOTOĞRAFLARA DOSYADA YER ALDI

Klasörlerde, Adıyaman kırsalında öldürülen terörist Volkan Bora ile birlikte fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li milletvekili Semra Güzel ile ilgili fotoğraflar, belgeler ve ifadeler yer alıyor. Ayrıca eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ile ilgili ifadeler ve belgeler de klasörde bulunuyor.

Semra Güzel'in PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar HDP'nin kapatma davasına eklendi

DELİL OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26. Dönem Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak sucundan soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma dosyalarının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Anayasa'nın 69. Maddesi gereğince Anayasa Mahkemesine açılan HDP'nin kapatılmasına delil olabileceği değerlendirildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2 klasör dolusu belge ve ifadeler Anayasa Mahkemesine sunması için gönderdi.

BİRÇOK BELGE VE BİLGİ BULUNUYOR

Dosyada, Semra Güzel ve Behçet Yıldırım ile ilgili, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezlik bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen ve bu şekilde, Anayasa'nın 68. Maddesinin 4. Fıkrasına, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 78, 80, 81, 82 ve 90. Maddelerine aykırı eylemlerde bulunduğu HDP'nin kapatılma davasına ek delil olarak değerlendirilen bilgi ve belge bulunuyor.

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Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Anayasa, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika HDP'nin kapatma davasına Semra Güzel'in PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar eklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'nin kapatma davasına Semra Güzel'in PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar eklendi - Son Dakika
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