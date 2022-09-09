CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz

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CHP Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir canlı yayında olası iktidar durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceğini ifade etmesi tartışmalara neden oldu. İYİ Parti'den bu sözlere tepki gösteren açıklamalar gelmiş, CHP "Gürsel Tekin'in kendi açıklamaları" değerlendirmesini yapmıştı. Tekin katıldığı başka bir programda sözlerinin parti politikasını değil, kendi görüşlerini yansıttığını belirterek yeni açıklamalarda bulundu.

"MECLİS'TE HDP'NİN DE OLDUĞU OYLAMAYA KATILDINIZ"

Gürsel Tekin bakanlık tartışmalarına tepki gösteren İYİ Partililere, HDP'li meclis başkanvekilinin de olduğu oylamayı hatırlatarak, "TBMM Başkanvekilliği bakanlıktan önemsiz mi sizce? 1 yıl önceki seçimlerde diyecektiniz ki 'Hayır kardeşim bizim hassasiyetimiz var. Biz asla Meclis Başkanı, Asla grup başkanı, asla idare amiri olarak sizi kabul etmiyoruz. Oy vermeyeceğiz' deselerdi" diye konuştu.

"GENEL BAŞKANIMIZI HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR YAPTILAR"

Gürsel Tekin, CHP liderinin Diyarbakır ziyaretinde "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine İYİ Partiden gelen tepkilere de atıfta bulunarak, "Genel başkanımızı hedef alan birçok açıklama yaptılar. İyi Parti Grup Başkanı yanıt verdi, o partiyi temsil eder. Bunların tamamını hoşgörü ile karşıladık. Evet, suskunuz ama koyun değiliz. Neden? Bu süreç sağlıklı gitsin diye." ifadelerini kullandı.