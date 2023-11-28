HEDEP'ten asgari ücret zammı önerisi: 25 bin lira olmalı

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücret pazarlığına sayılı gün kala parti olarak önerilerini açıklayan Tuncer, "Asgari ücret 25 bin lira olmalı" dedi.

"ASGARİ ÜCRET HER AY GÜNCELLENMELİ"

Asgari ücretin belirleneceği bir döneme girildiğini dile getiren Bakırhan, TÜRK-İŞ'e göre açlık sınırının 14 bin lira olduğunu ancak vatandaşların yarısından çoğunun bunun altında bir ücretle yaşamını sürdürdüğünü anlattı. Bakırhan, 1 Aralık'ta asgari ücret komisyonunun toplanacağını anımsatarak, "Biz de asgari ücret konusunda arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yürüttük ve hedef olarak diyoruz ki en düşük asgari ücret 25 bin lira olmalı, yoksulluk sınırına göre her ay düzenli güncellenmeli." görüşünü paylaştı.

"ERDOĞAN YİNE YANILDI"

Türkiye'de iflas eden 126 bin esnaf bulunduğunu, 20 milyon icra dosyası olduğunu anlatan Bakırhan, ay başını bulamayan memur ve işçiyi anlatmaya da gerek bulunmadığını kaydetti. Bakırhan, bütçe kaynakları doğru kullanılsa emekliye 5 bin yerine 80 bin lira ikramiye verilebileceğini, engelli istihdamının yüzde 3'lerden 6'lara çıkarılabileceğini, depremden en çok etkilenen bölgelerdeki okul ve hastanelerin depreme dayanaklı hale getirilebileceğini iddia etti.

Türkiye ekonomisi iflas ederken faiz lobilerinin gülmeye devam ettiğini öne süren Bakırhan, "Çünkü 2024 bütçesinin en önemli kalemlerinden birisi de faiz lobilerine ödenecek paradır. 1 trilyon 254 milyar lira yeni bütçede faiz ve lobilerine ayrıldı. Evet, 'ben ekonomistim' diyen Erdoğan yine yanıldı. Eğer gerçekten o ekonomist ise bu ülkede kıt kanaat yaşamını sürdürenlerin tamamına Nobel ekonomi ödülü verilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZDAĞ ARASINDAKİ PROTOKOLE SERT TEPKİ



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yapılan bir protokolün belgesini paylaştığını hatırlatan Bakırhan, "Özdağ'ın paylaştığı belge, 100 yıllık ret ve inkar politikalarının vesikasıdır. Halklarımıza dayatılan ve bir kağıt parçası olan vesikayı kabul etmediğimizi, huzurlarınızda dile getirmek istiyorum. Bu protokol aynı zamanda bir utanç kaydı olarak tarihe düşecektir." ifadesini kullandı.