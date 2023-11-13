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HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldi - Son Dakika

HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldi

HEDEP\'li 2, CHP\'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası TBMM\'ye geldi
13.11.2023 16:53

HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan ile CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'na ait dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosya TBMM Başkanlığı'na geldi. Beştaş örgüt kurma ve yönetme iddiasıyla yargılanırken, Enis Berberoğlu'nun ise MİT tırları davasında milletvekilliği düşürülmüş, Anayasa Mahkemesi kararıyla Meclis'e geri dönmüştü.

HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

DOKUNULMAZLIK DOSYALARI MECLİS'TE

HEDEP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan ile CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'na ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığına sunuldu. Dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu
HEDEP Milletvekili Ali Bozan

ENİS BERBEROĞLU'NUN DAVASI

Berberoğlu, 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. 14 Haziran 2017 tarihinde MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Can Dündar'a sızdırdığı suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi. Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı gerekçe gösterilerek 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürüldü. Anayasa Mahkemesi, 2023 yılında Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Berberoğlu, 30 Kasım 2023 tarihinde yeniden milletvekili olarak Meclis'e döndü.

HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu
Enis Berberoğlu

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'IN DAVASI

Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "örgüt kurma ve yönetme" iddiasıyla Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu.

HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu
HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldi - Son Dakika
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