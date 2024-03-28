Hekimhan\'da Cumhur İttifakı Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde son günlere yaklaşılırken, Hekimhan'da cumhur ittifakının MHP'li belediye başkan adayı Memet Tabaroğulları, gün içinde esnafları ve vatandaşları ziyaret ederken, akşamları ise iftar programlarında Hekimhanlılar ile buluşuyor. Tabaroğulları, Hekimhan'nın cumhur ittifakının hizmetleriyle buluşmaya hazırlandığını ifade ederken, "Terk edilen değil, tercih edilen Hekimhan'ı inşa edeceğiz" dedi.

Son hafta Hekimhan'daki seçim çalışmalarına hız veren belediye başkan adayı Tabaroğulları'na destek amaçlı Hekimhan'da bulunan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP İl Başkanı Gökhan Gök'ün yanı sıra AK Parti eski milletvekillerinden Öznur Çalık'ta mahalle gezilerine ve esnaf ziyaretlerine katılıyor. Oluşturulan kalabalık konvoylarla mahalleleri gezen Tabaroğulları, gittiği her mahallede ise büyük coşku ile karşılanıyor.

Ziyaretlere katılan AK Parti Malatya eski milletvekillerinden Öznur Çalık, "Hekimhan Cumhur ittifakının başarılı belediyecilik hizmetlerine kavuşmalı. Biz Hekimhan'a çok önemli hizmetler yaptık. Ancak yerel yönetimde de aynı hizmet temposunu yakalamalıyız. Sevgili hocamız Memet Tabaroğulları, bu ilçenin yetiştirdiği değerli isimlerden biri. Onu destekliyoruz. İnanıyoruz ki Hekimhan, Tabaroğulları ile yerelde büyük hizmetlerle tanışacak" şeklinde konuştu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ise, "Biz adayımıza güveniyoruz. Onun projeleriyle Hekimhan'ın büyüyeceğini ve bölgesinin cazibe merkezi olacağına inancımız tamdır. Gördüğüm kadarıyla Hekimhanlılar da Tabaroğulları'nın projelerini heyecanla dinliyor. Hekimhanlılar Hekimhan'a bir şans verecek ve Hekimhan, 1 Nisan'dan sonra cumhur ittifakının hizmetleri Hekimhan'da da halkımızla buluşacaktır. Cumhur ittifakının başarısı için sandığa eksiksiz gidilip, Sayın Tabaroğulları'na destek verelim" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 aydır Hekimhan'da seçim çalışmalarını sürdüren MHP'li Hekimhan belediye Başkan adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'nın cumhur ittifakına olan sevgisini sahada gördüklerine dikkat çekerken, "Yeni Hekimhan, Yeni bir Yaşam sloganıyla çıktığımız yolda artık sonlara geliyoruz. Hemşerilerimizle buluştuk onlara projelerimizi anlattık. Onlardaki heyecanı gördük. Artık Hekimhan, terk edilen değil tercih edilen bir ilçe olacak. Bunun inşası için Allah nasip eder, halkımızda gereken teveccühü gösterir ise 1 Nisan'dan itibaren kolları sıvayacağız. 5 yılda hayata geçireceğimiz projelerimizle Hekimhan, Malatya'nın ve bölgesinin en gelişmiş ilçeleri arasına girecek. 31 Mart günü Hekimhan tek vücut olacak ve kararını verecek. 1 Nisan'dan itibaren de ilçede değişim ve gelişim başlayacaktır" dedi.

İftar buluşmaları

Hekimhan'da gün içerisinde seçim çalışmalarını yoğunluklu olarak sürdüren MHP'li Tabaroğulları ve beraberindekiler son olarak Taşhan'da, Hekimhan Madencilik ve Kolin şirketleri tarafından kendisi için verilen iftar yemeğinde hemşerileri ile bir araya geldi. Taşhan'da ve önceki gün Kurşunlu'da kültür merkezinde gerçekleştirilen iftar yemeklerine kalabalık bir katılımın olması dikkat çekti.

"Birliğin gücüyle, yeni Hekimhan "Mitingi Cuma Günü

Cumhur ittifakının "Birliğin gücüyle, yeni Hekimhan" mitingi ise 29 Mart Cuma günü Hekimhan Atatürk Meydanında saat 13.00'de gerçekleşecek. Tabaroğulları, mitinge tüm hemşerilerinin davetli olduğunu hatırlatarak, " Gelin Hekimhan için birlik olalım, geleceğe umutla bakalım" diye konuştu. - MALATYA