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Helalleşme çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu söylemiştim - Son Dakika

Helalleşme çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu söylemiştim

18.11.2021 21:52

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı helalleşme çağrısında "28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz" demişti. "28 Şubat'ta yapılanlarla nasıl helalleşeceksiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu "Bir sürü mağduriyet var. Sadece başörtüsü değil. Ben ilk başörtüsü yasağının doğru olmadığını İBB adayı iken Okmeydanı mitinginde söylemiştim. Şimdi o mağduriyetleri telafi edemeyiz. Onların acılarını anlamalıyız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV ekranlarında gündeme ilişkin gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı helalleşme çağrısına da değinen Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK ACILAR YAŞANDI"

Başörtüsü yasağıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir sürü mağduriyet var. Sadece başörtüsü değil. Ben ilk başörtüsü yasağının doğru olmadığını İBB adayı iken Okmeydanı mitinginde söylemiştim. Yusuf Ziya Özcan YÖK Başkanı iken 'Yapmayın bu yasakları kaldırın' demiştim. Kendisi de bu konuda açıklama yaptı. Şimdi o mağduriyetleri telafi edemeyiz. Üniversiteye devam edemedi, büyük acılar yaşadı. Onların acılarını anlamalıyız, yaşadıkları sorunları anlamalıyız. Aynı acıların yaşanmaması için gelecek inşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİYE HAKSIZLIK YAPILIYORSA TARAFINA BAKMADAN TAVIR ALMAMIZ GEREK"

Kılıçdaroğlu sözlerine söyle devam etti:

" Roboski'yi ve diğerlerini söyledim. Diyarbakır hapishanesindeki işkenceler, 28 Şubat mağdurları diyorsunuz, daha sonra 28 Şubatçıların yargılanması sağlayan FETÖ organizasyonu var. Onlara da yapılan yanlış olduğuna inanıyorum. Bir kişiye haksızlık yapıldığı zaman bizden olup olmadığına, benim yanımda olup olmadığına bakmaksızın haksızlık karşısında net tavır takınmamız lazım. Bir ortak payda oluşturmalıyız. Bir kişi mağdursa yanına gidelim, oturalım, konuşalım, sorunu çözelim.

15 Temmuz'dan hemen sonra bir telefon geldi, 1 hafta geçmiş. Kadın öğretmen Ankara'da gözaltına alınmış. Kadın yeni doğum yapmış. Ben o çocuğun anne sütü emmesi gerektiğini söyledim, 'hayır yapmayız' dediler ve beni FETÖ'cü olarak suçladılar. Bu çocuğun anne sütüne ihtiyacı var. Zaten nezarette kalmayacak bu çocuk. Bunun için mücadele ettikten sonra gerçekleşti bu. Ben bu kadını hiç görmedim. Bir haksızlık var mı? Evet vardı. Geleceğe bakacağız, benzer bir hak ihlali olmasın diye mücadele edeceğiz.

"HELALLEŞME İLE HUKUKU KARIŞTIRDILAR"

Mücadele dün başörtüsüydü belki önümüzdeki gün başka bir şey çıkar önümüze. İnsanların hatalarından ders çıkarması lazım. Bunun yolu oturmak, konuşmak, istişare etmek, danışmak. Her yaptığımız doğru mudur? Hayır, öyle bir kural yok. Hata insana özgü bir kavramdır. Çünkü biz aklımızla hareket ederiz, bizim dışımızdaki canlılar duygularıyla ön sezileriyle hareket eder. Tanrı'nın bize verdiği sorgulamak gibi bir yetimiz var. Yanlış mahkeme kararları da verilebilir, insanlar mağdur olabilir. Güneydoğu'da hastaneyi basmaları. Kadıncağız adalet diye bekliyor. İnsanın içi eziliyor. Bir kadın oğulları gitmiş, kocası hastanenin içinde tüple öldürülüyor. Bununla ilgili dava açılamıyor, davaya gizlilik kararı koyuluyor. Demeliyiz ki burada adalet olmalı, bir hak teslim edilebilmeli. Helalleşme ile hukuku da karıştırdılar. Hukuk ayrı ama helalleşme biraz daha farklı. Helalleşme kucaklaşma, sevgiyi egemen kılmadır. Böyle bakmamız gerekiyor."

Helalleşme çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu söylemiştim

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Son Dakika Politika Helalleşme çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu söylemiştim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Helalleşme çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu söylemiştim - Son Dakika
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