Herson Oleshky'de tahliye koridoru açıldı, 25 otobüs hazır bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Herson Oleshky'de tahliye koridoru açıldı, 25 otobüs hazır bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Herson Oleshky\'de tahliye koridoru açıldı, 25 otobüs hazır bekliyor
Haber Videosu

Oleshky'de ateşkes kapsamında tahliye koridoru açıldı ve gıda ile tıbbi malzeme taşıyan ilk insani yardım konvoyu şehre girdi. Ukraynalı ve Rus yetkililerin görüşmesinde en az 750 koltuklu 25 otobüsün hazır bekletildiği, kalmak isteyenlere yardım sağlanacağı belirtildi.

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde ateşkes ilan edilen Oleshky şehrine gıda ve tıbbi malzeme taşıyan insani yardım konvoyu giriş yaptı. Açılan tahliye koridoruyla şehirden ayrılmak isteyen sakinler çıkış yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın girişimiyle Ukrayna ile Rusya arasında Oleshky kentinde ilan edilen ateşkes, 27 Ekim'den bu yana sürüyor. Herson bölgesinde yer alan ve Rus işgalinde bulunan Oleshky çevresinde mayın temizleme çalışmaları tamamlandı. Ateşkes kapsamında ilk insani yardım konvoyu giriş yaptı. Rus medyası, yardım konvoyunun gıda ve tıbbi malzeme taşıdığını aktardı.

Rus ve Ukraynalı yetkililer Oleshky'de

Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets ve Rus mevkidaşı Yana Lantratova da Oleshky'de bir araya geldi. Lantratova, şehri terk etmek isteyenleri tahliye etmek için en az 750 koltuklu 25 otobüsün hazırda beklediğini ifade etti. Lubinets ise yaptığı açıklamada, sakinlerin güvenli bir şekilde ayrılabileceklerini belirtti ve ABD arabuluculuğuyla sağlanan ateşkesin sürdürülmesinin önemini vurguladı. Lubinets, "Oleshky'den ayrılmak isteyen herkese bunu güvenli bir şekilde yapma fırsatı verilecektir. Aynı zamanda kalmayı tercih edenler kalabilecek ve gerekli tüm insani yardımı alacaklar" şeklinde konuştu.

Lubinets, savaşın başlamasından bu yana Rus işgali altındaki Ukrayna bölgelerini ziyaret eden ilk Ukraynalı yetkili oldu.

Oleshky'de tahliye koridoru açıldı

Tahliye edilecek kişiler önce Rus işgali altındaki topraklara, ardından da Rusya'nın güneyindeki Anapa şehrine geçecek. Rus hükümetine ait bir uçakla Belarus'taki Gomel'e gidecek olan Oleshky sakinleri oradan kara yoluyla sınırı geçerek Ukrayna'nın Çernihiv bölgesine gidecek. Ancak geniş çaplı yıkıma, gaz, elektrik ve su kesintilerine rağmen çok sayıda kişinin şehirde kalmaya karar verdiği belirtiliyor.

Ateşkesin 1 Kasım Pazar günü sonuna kadar yürürlükte kalması bekleniyor.

Kaynak: İHA
PolitikaHersonDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Daha dün baba olmuştu Osimhen’den Galatasaray için büyük fedakarlık Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık
Seçimleri hazmedemedi Netanyahu’nun oğlundan skandal sözler Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal sözler
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
17:44
Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
17:25
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı
Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti Zelenski Türkiye’ye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Zelenski Türkiye'ye geliyor
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 17:55:14. #7.12#
SON DAKİKA: Herson Oleshky'de tahliye koridoru açıldı, 25 otobüs hazır bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android