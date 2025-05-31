Hindistan, savaş uçaklarının Pakistan tarafından düşürüldüğünü ilk kez doğruladı

Hindistan Genelkurmay Başkanı Anil Chauhan, Pakistan'ın Hint ordusuna ait savaş uçaklarını düşürdüğüne dair iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

HİNDİSTAN, SAVAŞ UÇAKLARININ DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ İLK KEZ DOĞRULADI

Chauhan, "Pakistan'ın 6 Hint jetinin düşürüldüğünü iddia ettiğine" dair soruya, "Kesinlikle yanlış ve bu, önemli olduğu söylenen bilgi değil. Önemli olan, neden düştükleri. Bu bizim için daha önemli ve ondan sonra ne yaptığımız daha da önemli." yanıtını verdi. Uçakların uçurulmasında taktiksel hatalar olduğunu kabul eden Chauhan "İyi olan kısım, yaptığımız taktik hatayı anlayabilmemiz, düzeltebilmemiz, iki gün sonra tekrar uygulayabilmemiz ve tüm uçaklarımızı tekrar uzun menzilli hedefleri vurmak için uçurabilmemizdir." ifadelerini kullandı.

Hindistan Genelkurmay Başkanı Anil Chauhan

HİNDİSTAN'IN SALDIRISI VE ÇATIŞMALAR

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çatışmalar sırasında Hindistan'a ait 4'ü Fransız yapımı Rafale olmak üzere 6 savaş uçağını düşürdüklerini belirtmişti. Hindistan hükümeti ise daha önce çatışmada savaş uçağı kaybedip kaybetmediği konusunda yorum yapmaktan kaçınmıştı. İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.