HSK, Danıştay\'ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı hakkında inceleme başlattı

Politika

Danıştay'ın, FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcı hakkında verdiği göreve iade kararına Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müdahil oldu. HSK, söz konusu 387 isim hakkında inceleme başlatma kararı aldı.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Danıştay'ın tepki çeken kararının ardından HSK konuyla ilgili harekete geçti. HSK, Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlatıldığını duyurdu.

DANIŞTAY'IN GÖREVE İADE KARARI

Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, ve söz konusu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır ziyaretleri sonrası Türkiye'ye dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararını değerlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Danıştay'ın takipçisi olacağız." ifadelerini kullanmıştı.