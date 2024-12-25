HTŞ Resmi Olarak Suriye Yönetimini Üstlenmiş

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) ilişkin "Artık fiili olarak bir örgüt olmaktan çıkmıştır. Çünkü resmi olarak Suriye'nin yönetimini üstlenmiş durumdalar." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti eleştirerek, yapılan zammın günün şartlarında çok yetersiz olduğunu söyledi.

Asgari ücretin, 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini ifade eden Kavuncu, " Türkiye'de asgari ücret diye bir kavram da kalmadı. Şu an uygulanan sistem aslında tam anlamıyla bir sosyal yardımdır. Bunu bir maaş skalası olarak kabul edebilmek mümkün değil. Bu şartlar altında geçinebilmek hiç mümkün değil." sözlerini sarf etti.

Kavuncu, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olduğunu anımsatarak, "Emekliye verilecek en düşük maaş da 15 bin lirayı geçer mi geçmez mi, emin değiliz. Maalesef gidişat da onu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin liderliği ve etkisi her geçen yıl daha fazla hissedilmektedir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye'nin son yıllarda ekonomi, sanayi, savunma, eğitim, sağlık ve teknoloji alanlarında büyük bir atılım gerçekleştirdiğini, dünya ile rekabet edebilecek bir altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin gücünü ve potansiyelini her geçen gün daha da ileriye taşıdığına dikkati çeken Kılıç, "2025 yılı ve sonrasında büyük atılımlar yaparak Türk milletinin gücü ve potansiyelini tüm dünyaya duyuracağımıza olan inancımız tamdır. Küresel etkilerin arttığı, değişen güç dinamiklerinin şekillendiği bu dönemde, Türkiye'nin liderliği ve etkisi her geçen yıl daha fazla hissedilmektedir. MHP ve Cumhur İttifakı olarak, Türk milletinin hayrına olan proje ve adımlara olan desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yeni yılın Türk-İslam alemine huzur, sağlık, barış getirmesini temenni eden Kılıç, Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün 2025'te hız ve derinlik kazanmasını diledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, asgari ücrete enflasyonun altında zam yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Temelli, "Ekonomik bir şiddetin geçerli olduğu bir süreci yaşıyoruz ve bu şiddetin mağdurları emekçilerdir. Sizin enflasyon programınız iflas etmiştir. Zaten başından beri yanlış bir programdı. Açıklanan asgari ücret, zaten aslında tükenmiş bir programın dile gelmesinden başka bir şey değildir. Şimdi emekli maaşlarında, kamu emekçilerinin zamlarında da yine aynı tabloyu göreceğiz." görüşlerini dile getirdi.

Suriye'deki gelişmelere değinen Temelli, Suriye'nin tek bir bölgesine odaklanılmaması ve ülkedeki tüm unsurları içine alacak bir politika izlenmesi gerektiğini belirtti.

"Örgüt olarak telakki edilmiyor ama hukuki olarak devam eden de bir süreç var"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişinin yaralandığı kazayı anımsatarak, okul servislerine ilişkin uygulama ve yönetmeliklerde herhangi bir eksiklik olup olmadığını araştıracaklarını belirtti.

Gelecek Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Mustafa Nedim Yamalı'yı tebrik eden Zengin, "Daha önce AK Parti Ankara İl Başkanlığımızı yapan Yamalı, bugün partimize dahil oldu. Hem milletvekili sayımız arttı hem de milletvekili grubumuz zenginleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zengin, "HTŞ'nin terör örgütü olup olmadığı" konusundaki soruları şöyle yanıtladı:

"Muhataplık açısından dünyaya baktığımızda, başta Amerika, Avrupa ülkeleri ve Rusya şu anda HTŞ'yi ve liderini resmi olarak bir muhataplık içerisinde görüyor. Artık fiili olarak bir örgüt olmaktan çıkmıştır. Çünkü; resmi olarak Suriye'nin yönetimini üstlenmiş durumdalar. Tabii tekil olarak değil, gayriresmi pek çok güç HTŞ'nin çatısı altında birleşti ve bu sonucu elde etti. Sonuç olarak fiilen dünyadaki muhataplığı da göz önüne aldığımızda örgüt olarak telakki edilmiyor ama hukuki olarak devam eden de bir süreç var. Çok kısa bir zaman içerisinde bunun da ortadan kalkacağına eminim. Suriye'de olaylar çok hızlı ilerledi, hızlı gelişti. Böyle bakıldığı zaman bizim bu fiili durumu göz ardı etmemiz, fiili durumun dışında bir yaklaşım içerisinde olmamız düşünülemez."