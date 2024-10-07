HÜDA PAR'dan İncirlik ve Kürecik Üslerine Tepki

Politika

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Bizim ülkemizdeki İncirlik ve Kürecik üsleri üzerinden ABD'ye bilgiler veriliyor, destekler sağlanıyor. ABD'ye verilen bilgiler, olduğu gibi siyonistlere aktarılıyor. Bir an önce ülkemizdeki bu üslerin kapatılması gerekir." dedi.

Dinç, Gazzeli bir gençle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün Gazze'de işlenen soykırımının 367. günü olduğunu söyledi.

Filistin'de çocukların, kadınların katledildiğini belirten Dinç, bu katliamın da dünya ülkelerinin gözü önünde gerçekleştirildiğini ifade etti. Dünya ülkelerinin Gazze'de yaşananları görmezden geldiğini vurgulayan Dinç, çocukların, kadınların ölümlerine, sivillerin katledilmesine alışmayacaklarını söyledi.

İsrail'in insan haklarını çiğnediğini, hukuk tanımadığını dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

"Bu soykırımcılara, terörist muamelesi yapılması lazım. Bunların devlet olarak tanınmaması lazım. Bizim ülkemizdeki İncirlik ve Kürecik üsleri üzerinden ABD'ye bilgiler veriliyor, destekler sağlanıyor. ABD'ye verilen bilgiler, olduğu gibi siyonistlere aktarılıyor. Bir an önce ülkemizdeki bu üslerin kapatılması gerekir. Bu işgalci rejim, Birleşmiş Milletlere üye. Katillerin başında olan Netanyahu bizzat Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da soykırım talimatlarını veriyor. Türkiye, bu konuda öncülük etmeli, işgal rejiminin Birleşmiş Milletler üyeliği fesih edilmeli."