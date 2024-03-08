HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık

Politika

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı adına herhangi bir aday çekme kararı alıp almayacaklarıyla ilgili konuştu. İttifak görüşmeleri konusunda "O defteri kapattık." diyen Yapıcıoğlu, adaylarının seçilmesi için bütün çabayı göstereceklerini söyledi.

"PARTİLER KULLANDIKLARI DİLE DİKKAT ETSİNLER"

Kocaeli'de gazetecilerle bir araya gelen Yapıcıoğlu, yerel seçim süreciyle ilgili "Bu seçimlere hazırlık yapan bütün siyasi partiler, bu siyasi partilerin merkez yöneticileri ve adayları kullandıkları dile, kurdukları üsluba dikkat etsinler. Kim ki kendi siyasi çıkarları için, kendi tabanını konsolide etmek, kendi tabanındaki safları sıklaştırmak için bu milletin evlatlarını birbirine karşı kışkırtıp düşmanlaştırıcı bir dil kullanıyorsa, o millete düşmandır, ondan millete hayır gelmeyecektir.

Bizim dilimiz ve üslubumuz, bize saldıranlar ne kadar çirkefleşirse çirkefleşsin asla onların kurduğu dil gibi, onların üslubu gibi olmayacak. Biz kimseye hakaret etmeden siyasetimizi yapmaya devam edeceğiz ama yeri geldiğinde, cevap vermek gerektiğinde mutlaka onlar da hak ettikleri cevabı alacaklardır" dedi.

"İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNE NOKTAYI KOYDUK"

İttifak hakkında konuşan Yapıcıoğlu, "Bazı yerlerde şu söylentileri dolaşıyor. Birileri diyor ki 'İttifak görüşmeleri noktalandı mı? O kapı kapandı mı? Halen devam ediyor mu? Bazı yerlerde adayların, bazı partilerin kendi adaylarını çekebileceği falan konuşuluyor.' Mümkündür. Bazı partiler, bazı yerlerde adaylarını çekip bir yerlere destek verebilirler ama HÜDA PAR açısından, biz ittifak görüşmeleri ile ilgili noktayı koyduk, o defteri kapattık. Çıkardığımız adayları, hepsiyle, inşallah en iyi şekilde bir sonuç almak üzere, sahada birlikte çalışıyoruz ve seçtirmek için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız" diye konuştu.