HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "İttifak görüşmelerimiz devam ediyor"

İzmir'de partisinin 4. Olağan Kongresi'ne katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "İttifak görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz netleşmiş bir durum yok. Görüşmelerimiz netlik kazandığı zaman milletimizle paylaşacağız" dedi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin İzmir 4. Olağan Kongresi'ne katıldı. Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kongre, Kur'an-ı Kerim okunması ve partinin tanıtım videosunun yayınlanmasıyla başladı. Programda İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Yapıcıoğlu, yaptığı konuşmada kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "72 gündür Gazze'ye bomba yağıyor. Havadan, denizden karadan ölüm yağıyor. Siviller, evler, camiler, kiliseler bombalanıyor. Her gün katliam yaşanıyor. 16-17 yıldır etrafı hem karadan hem denizden kuşatıldığı için açık hava olan Gazze, şimdi ise çocuk mezarına döndü. Caddeler bile mezarlıklara döndü. Gazze'de çok büyük kıyım var ve dünya seyrediyor. Sadece çocuklar, yaşlılar, değil onlarla birlikte insanlık, adalet öldürülüyor. Her seferinde daha büyük yıkımlar yapacak bombalar gönderiliyor. Bu bombalarla mazlumları vuruyorlar. Bazen cesedin bir parçası elbisede sarılı şekilde insan elinde gidiyor. O insanlar bu yıkıma rağmen diz çökmeden, boyun eğmeden 'biz topraklarımızı terk etmeyeceğiz' diyor. Filistin davası bizi ilgilendirmez diyorlar. O mazlumlar her gün tepelerine bomba inmesine rağmen geri kalanlar, 'Bizi katledebilirsiniz. Elektrik, suyumuzu kesebilirsiniz. Bizi aç bırakabilirsiniz ama bizi vatanımızdan ayıramayacaksınız' diyorlar" ifadelerine yer verdi.

Adil olmayan bir sistemden adaletli sonuç beklenemeyeceğini ifade eden Yapıcıoğlu, "2 milyarlık İslam alemi bir araya gelebilseydi bu sonuç biterdi. Bu sürgün böyle devam etmeyecek. Zulmün en fazla koyulaştığı, son raddeye vardığı dönem zalimin yıkılışının yaklaştığı dönemdir. Yüzlerce sağlık çalışanı öldü, nerede Dünya Sağlık Örgütü? Sadece konuşuyor. Özellikle Batı'da çocuklara bir şey olduğunda Batı'yı ayağa kaldıran çocuk hakları örgütleri nerede? 8 binden fazla çocuk katledildi. 6 binden fazla kadın katledildi. Çocukların kolları, bacakları narkoz verilmeden çığlık çığlığa kesildi. Biz sadece seyrediyoruz. Bu durumun normalleşmesine izin vermeyeceğim. Bu vahşetin önüne geçilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

"İttifak görüşmelerimiz var"

Yerel seçimler için ittifak görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Zekeriya Yapıcıoğlu, "İttifak görüşmelerimiz var. Biz masanın altına saklanmayacağız. İttifak yaparsak açıkça söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemiz oldu. Cumhurbaşkanı bize 'Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesi' yönünde isteği olduğunu belirtti. Heyetler kurulu görüşmeleri yürütüyor. Hangi şekilde ittifak olabileceğini ortaya koymaya çalışıyorlar. Henüz netleşmiş bir durum yok. Manipülasyon için yapılmış haberlere itibar etmeyiniz. Netleşen durumları da milletimizle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"Bir kişinin geçimini sağlayabilmesi için evine en az 18 bin 239 lira para girmesi lazım"

Asgari ücrete de değinen Yapıcıoğlu, son olarak şunları söyledi:

"Yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. koplantısı yapılacak. Çocuk yaşta olanların çalıştırılması kanunen yasak. Siz bir çocuklu aileye sadece kendisine yetecek kadar ücret veriyorsanız o nasıl geçinecek? Bir kişinin ailesini geçindirebilmesi için evine en az 18 bin 239 lira para girmesi lazım. Asgari ücretliyi vergiden arındıralım dedik. Şu an Mecliste bütçe görüşülüyor. Bütçe gelirlerinin çok bu büyük bir kısmı vergiden oluşuyor. Bu vergilerin de yüzde 70'i dolaylı vergi. En çok vergiyi kazandığı paranın tamamını harcamak zorunda olanlar veriyor. Borçlanıyoruz, gelirler giderleri karşılamıyor. Bu yüzden de faiz vermek zorunda kalıyoruz. Aslında faiz içine girilmemiş olsa, sadece faize ödediğimiz para bütçeden ayrılsa, bizim gelirlerimiz giderlerimize yetecek. Denk bütçe yapmanın zorunlu olduğunu anayasaya ekleyelim. Gelen hükümetler ayağını yorganına göre uzatsın. Kimse gelecek nesillerin ekonomik gelirini ipotek altına koymasın, onları icralık yapmasın."

Konuşmanın ardından gerçekleşen oylamada Veysi Yumlu il başkanlığına seçildi. Programa AK Parti İl Başkan Yardımcısı Halit Aydın Kayacan, AK Parti Buca Belediye Başkan Aday Adayları Mehmet Girgin, Ahmet Selik, Hakan Kalfaoğlu, HÜDA PAR Manisa İl Başkanı Ahmet Kurt, HÜDA PAR Aydın İl Başkanı Abdulkadir Şani, HÜDA PAR Denizli İl Başkanı Hacı Şani ve partililer katıldı. - İZMİR