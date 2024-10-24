HÜDA PAR\'lı Demir, kardeşliği zedeleyen olayların karşısında olduklarını belirtti

Politika

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, kardeşliği zedeleyen olayların karşısında olduklarını söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TUSAŞ'taki terör saldırısını kınadı.

Saldırının, bazı kesimlerin Türkiye'nin karanlığa mahkum olmasını istediğini gösterdiğini belirten Demir, kardeşliği zedeleyen olayların karşısında olduklarını vurguladı.

Demir, "Memleketi kaosa mahkum etmeye çalışan ABD, Kandil, kim olursa olsun Türkiye asla bunlara taviz vermemeli, gereken adımları atmaktan asla imtina etmemelidir." dedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü hatırlatan Demir, insani koridorun açılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik girişim başlatıldığını açıkladığını belirterek, bu çağrıya İslam ülkelerinin destek vermesi gerektiğini kaydetti.