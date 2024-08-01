HÜDA PAR Milletvekili: İsrail'in durdurulması için yalnızlaştırma gerekiyor

Politika

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İsrail'in durdurulmasının tek yolunun yalnızlaştırma olduğunu belirtti.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, yaşamı boyunca bedeller ödediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımının ağır boyutlara ulaştığına işaret eden Demir, "Bugün siyonizm bütün dünyaya savaş açmış durumdadır. Son 24 saat içerisinde 5 ülkeye saldırılar düzenlendi." dedi.

Demir, İsrail'in terör devleti olduğunu ve bütün insanları tehdit ettiğini söyledi.

Parti olarak 29 Şubat'ta "Gazze Beyannamesini" açıkladıklarını anımsatan Demir, "Beyannamemizde, 'Bu savaş İsrail çetesi ile Filistin savaşı değildir' demiştik. Şu anda savaş, çatışmalar Gazze'de odaklanmış olsa da İsrail'in savaşı bütün İslam ümmetiyledir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahzade Demir, İsrail'in durdurulmasının tek yolunun yalnızlaştırma olduğunu vurguladı.