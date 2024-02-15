HÜDA PAR Milletvekili: Türkiye\'nin İsrail ile ticareti durdurulmalı

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Türkiye'nin İsrail ile yaptığı ticaretin durdurulması gerektiğini söyledi.
Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam ülkelerinin tepkilerinin yetersiz olduğunu belirterek, ciddi tepkilerin ortaya konulması gerektiğini ifade etti.
İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzelilerin tedavi imkanlarının bulunmadığını dile getiren Demir, yaralananların sayısının da her geçen gün arttığına işaret etti.
Yapılan açıklamalara göre Gazze'den 380 yaralının Türkiye'ye getirildiğini belirten Demir, "Şu anda orada 70 binden fazla yaralı var. Bunların önemli bir kısmı da uzuv kaybı riski taşıyan hastalar. Bu kişilerin zaman kaybetmeden, tedavi süreçlerine tabi tutulması gerekiyor. Türkiye, bu yaralıların tedavisiyle uzuv kayıplarının önüne geçebilmesine öncülük etmeli, ciddi girişimlerde bulunmalı. Sadece göstermelik rakamlarla sınırlı kalmamalıdır." diye konuştu.
Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiğini söyleyen Demir, İsrail'e yapılan bütün sevkiyatların durdurulması, ticaretin sonlandırılması gerektiğini ifade etti.
Partisinin yürüttüğü seçim kampanyasına da değinen Demir, "Hem dil ve kültürü yaşatmak hem de Kürtçe öğretmenlerine istihdam alanı açmak istiyoruz. 'Kürtçe dersini tercih eden öğrenciler yok' denilerek öğretmenlerimiz atanmıyor. Tercihi artırarak bu öğretmenlerimize istihdam alanı oluşturmak istiyoruz." dedi.
Şahzade Demir, sahipsiz köpek sorununun devam ettiğine işaret ederek, yerel seçimlerde sorumluluk verildiği takdirde bu sorunun çözüme kavuşturulacağını söyledi.
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