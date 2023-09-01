İBB adayı olarak nasıl bir aday tercih edecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmazsa olmaz kriteri - Son Dakika

İBB adayı olarak nasıl bir aday tercih edecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmazsa olmaz kriteri

Son Güncelleme: 01.09.2023 11:58

Yerel seçim için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına kimi çıkaracağı herkes tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda ince eleyip sık dokurken, tercih edilecek adayın gençlerle iyi diyalog kuracak ve onların oylarını alabilecek bir isim olmasını istiyor. Erdoğan'ın olmazsa olmaz şartı bu... Peki kulislerde adaylık için kimlerin adı geçiyor? Detaylar haberimizde...

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday olacağını ilan etmesinin ardından gözler AK Parti'nin adayının kim olacağına çevrildi. Şu ana kadar adaylık için kulislerde Murat Kurum, Tevfik Göksu, Şadi Yazıcı, Fahrettin Koca ve Hilmi Türkmen isimleri ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise belirlenecek adayın gençlerle iyi bir iletişim kurmuş ve onların oylarını alabilecek bir ismin olmasına önem veriyor.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Mutlaka geri almalıyız" dediği İstanbul için AK Parti'de adeta seferberlik ilan edildi. Bu noktada en önemli kriter hiç kuşkusuz ki belirlenecek aday... Bu konuda aceleci davranmak istemeyen parti kurmaylarının adaylık için ön plana çıkan isimlerle ilgili bir anket çalışması yapması bekleniyor. Özellikle CHP'nin güçlü olduğu ilçelerde bu isimler sorulacak ve vatandaşlardan en çok teveccüh alan isim bir adım öne geçecek.

5 İSİM ÜZERİNDE DURULUYOR

Belirlenecek adayla ilgili çalışmalar devam ederken parti içerisinde de iki farklı görüşün hakim olduğu da gelen bilgiler arasında... Bir kesim İmamoğlu örneğindeki gibi adı geçen ilçe belediye başkanlarından birinin aday gösterilmesi gerektiğini ifade ederken, bir kesim de "İşi şansa bırakamayız" diyerek Murat Kurum, Tevfik Göksu, Şadi Yazıcı, Fahrettin Koca ve Hilmi Türkmen gibi İstanbul halkı tarafından tanınan, bilinen isimlerden birinin aday gösterilmesi gerektiğini savunuyor.

GENÇLERDEN OY ALABİLECEK ADAY İSTİYOR

AK Parti'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık için vitrine çıkan isimlerle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılacak görüşmede bu isimlerin İstanbul'un temel sorunlarını kapsayan bir sunum yapacağı öğrenildi. Erdoğan'ın ise tercih edilecek adayın gençlerle iyi diyalog kuracak ve onların oylarını alabilecek bir isim olmasını istediği belirtiliyor.

ÖZEL BİR LANSMAN İLE AÇIKLANACAK

AK Parti'nin 7 Ekim'de yapılacak kongresinde yeni parti yönetimi belirlenecek. Bu yönetim aynı zamanda önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adayları belirleyecek, seçim sürecini yönetecek. Kongrede yerel seçim çalışmaları için resmi start da verilmiş olacak. Kongre sonrası önce büyükşehir belediye başkan adayları özel bir lansman ile kamuoyuna açıklanacak. Daha sonra da il ve ilçe belediye başkan adayları belirlenecek. Kasım ayına kadar tüm adayların netleşmesi hedefleniyor.

"HEPSİYLE İSTİŞARELERİMİZİ YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan Budapeşte dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara adaylarının netleşip netleşmediğine dair bir soruya "Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız. Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz" yanıtını vermişti.

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB adayı olarak nasıl bir aday tercih edecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmazsa olmaz kriteri - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB adayı olarak nasıl bir aday tercih edecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmazsa olmaz kriteri - Son Dakika
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