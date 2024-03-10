Politika

İBB Başkan Adayı Kurum: "CHP'li İBB yönetimi İstanbul'la ilgili hiçbir yatırım yapmadı"

"İstanbul'un koca 5 yılını yok ettiler"

"Algı belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik yapacağız"

İSTANBUL - İBB Başkan Adayı Murat Kurum Pendik'te düzenlenen Çankırılı Yarenler Hemşehri Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Kurum "CHP'li İBB yönetimi İstanbul'la ilgili hiçbir yatırım yapmadı. Bırakın yatırım yapmayı bizim ihalesini yaptığımız 10 metro hattının 3'ünü iptal etti. Sancaktepe'de projesini ve ihalesini yaptığımız metro tüneline hafriyat dökerek tarihe geçti" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Pendik'te düzenlenen Çankırılı Yarenler Hemşehri Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Kurum'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Önder Tozan, Çankırı Dernekler Konfederasyonu Başkanı Kaptan Mustafa Can, Pendik Çankırılılar Dernek Başkanı Engin Yıldırım, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Çankırı'nın yöresel türkü ekibi türküler söyledi. Kurum, konuşmasını Çankırı'ya özel giydiği yöresel kıyafet ile yaptı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

"11 ilimizde 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık"

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum "22 yıllık bu yürüyüşünüz için, bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O toprakların bir evladı olarak ülkemizin 81 iline hizmet ettim. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremler oldu. Bu kardeşiniz 2 saat sonra oraya gidip 2 gece gündüz çalıştı. Sizin evladınız sizin yüzünüzü hiçbir zaman kara çıkarmadı. Kastamonu'da, Bartın'da, Rize'de seller oldu. Orada yine seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı yaptık. 11 ilimizde 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bir deprem yaşadık. 11 ilimizi ayağa kaldıracak çalışmaları başlattık.11 ilimizde 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık" dedi.

"CHP'li İBB yönetimi İstanbul'la ilgili hiçbir yatırım yapmadı"

"Olmayan işi olmuş gibi algı oluşturmakta bunların üstüne yok" diyen Kurum mevcut İBB yönetimini şu şekilde eleştirdi: "İstanbul ilgisizliğin, sevgisizliğin elinde her gün geriye gidiyor. Bugün evden işe ve okula gitmek bir çile halime geldi. CHP'li İBB yönetimi İstanbul'la ilgili hiçbir yatırım yapmadı. Bırakın yatırım yapmayı bizim ihalesini yaptığımız 10 metro hattının 3'ünü iptal etti. Sancaktepe'de projesini ve ihalesini yaptığımız metro tüneline hafriyat dökerek tarihe geçti. Bizim karayolu tünelleriyle alakalı yapmış olduğumuz projeleri beton dökerek kapattılar. Ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi milletin karşısına geçip biz en fazla metro hattı, karayolu işi, yol kavşak işi yaptık diye yalan söylediler. Olmayan işi olmuş gibi algı oluşturmakta bunların üstüne yok. 'Biz bunlara 8 kilometre metro yaptınız' dediğimizde hiçbir şey söylemiyorlar. 230 kilometre metro sözü verip 8 kilometre yapan bir anlayışla karşı karşıyayız. Rahmetli Kadir abinin döneminde temellerini attığımız metroları biz yaptık diye yalan söyleyerek milletimizin aklıyla alay edercesine bu sözleri sarf ediyorlar. Onlar İstanbul'un kaynaklarını çar çur ederken biz Çankırı'da Çerkeş'in dönüşümünü yapıyorduk. Onlar CHP'yi dizayn etmeye çalışırken biz Çankırılı kardeşlerimizle 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlatıyorduk. Onlar yürüdükleri genel başkanlarını sırtından hançerlerken biz 81 ilimize milletimizle beraber hizmet ediyorduk. Onlar tabelalara 175 milyon harcarken biz Antalya'da Manavgat'ta İbrahim amcamızın evini inşa ediyorduk"

"İstanbul'un koca 5 yılını yok ettiler"

Kentsel dönüşümün önemine değinen ve mevcut İBB yönetiminin İstanbul'a olan ilgisizliğinden yakınan Kurum "Pendik 31 Mart'ta gereken cevabı sandıkta verecektir. İstanbul vizyonumuzu paylaştığımızda bu şehrin en önemli sorunlarından biri deprem dedik. Artık aynı acıları yaşamak istemiyoruz. Başka ocaklara ateş düşsün istemiyoruz. Biz 5 yılda 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar gece gündüz çalışacağız. Yarı zamanlı Belediye Başkanı 650 bin konutun yapılmasına gerek yok diyor. Bizim vatandaşımız o riskli binalarda depremi mi bekleyecek? Sorduğunuzda cevap yok. Bunlar hep bir algıyla, farklı gündemle bizi meşgul etti. İstanbul'un koca 5 yılını yok ettiler. Hiç bir mahallede ulaşımla ilgili istenen hizmet yoktur. Bir otobüsü koymaktan acizler. Bunlar ne yaparsa yapsın İstanbul'umuzu bunların ehliyetsizliğine, liyakatsizliğine ve beceriksizliğine terk etmedik. Milletimiz bozulan, patlayan otobüslerin, sökülen yeşillerin, ihmal edilen caddelerin hesabını teker teker soracak. Haksız yere işinden ekmeğinden işinden edilen emekçiler hesap soracak. Otobüs duraklarında saatlerce bekleyen öğrenciler, karda kışta mahsur kalan insanlar bir bir hesap soracak" şeklinde konuştu.

"Algı belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik yapacağız"

İstanbul'un beklediği be özlediği günlere kavuşturulacağının altını çizen Kurum "İstanbul 1 Nisan'da rekor bir oyla Cumhur İttifakı'yla, gerçek belediyecilikle tanışacak. Algı belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik yapacağız. haksızlıklara karşı daima adaletten yana olacağız. Ayrı gayrıdan değil birlikten yana olacağız. Kibirli değil mütevazı olacağız. Milletin değerlerine daima saygılı olacağız. Koltuğumuza değil, halkımıza bağlı olacağız. Kendimiz için değil bu şehrin geleceği için çalışacağız. 31 Mart seçimleri İstanbul'umuzun Türkiye'nin Yeniyüzyılı'nda lokomotif bir şehir olacağının kararının verileceği bir seçimdir. Mesele Murat Kurum değil mesele İstanbul'dur. Mesele 5 yıldır çiğnenen 571 yıllık onurun yeniden dirilişidir. İstanbul'umuzu özlediğimiz beklediğimiz günlere hep birlikte kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.