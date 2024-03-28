İBB Başkan Adayı Murat Kurum\'dan canlı yayında Yeniden Refah\'a zeytin dalı

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) zeytin dalı uzattı. Kurum, canlı yayındaki açıklamasında "Bizde bir gerginlik yok. Her zaman herkesle görüşürüz. Görüşmekten imtina etmeyiz." dedi.
İBB Başkanı adayı Murat Kurum, Habertürk'e konuk olarak canlı yayında yerel seçim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeniden Refah Partisi'nin de İstanbul'dan aday çıkarmasına değinen Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizim siyasi hareketimiz rahmetli Erbakan hocamızın hayallerini gerçekleştirmek üzere 22 yıldır ülkemizin 81 ilinde hizmet ediyor. O hayalleri bir bir gerçekleştirdik. Ayasofya'nın prangalarından kurtulması Erbakan hocamızın hayaliydi. YRP'li seçmen değerlendirdiğinde oyunun kime yarayıp yaramayacağını en iyi bilen seçmendir." ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah'a zeytin dalı da uzatan İBB Başkan adayı Kurum, "Bizde bir gerginlik yok. Her zaman herkesle görüşürüz. Görüşmekten imtina etmeyiz. Burada sadece liderler, yöneticiler bu işe karar vermiyor. Milletimizin de bir takdir yetkisi var. Lider vizyon ortaya koyar, projesini anlatır ama vatandaşımızın da sağduyusu var. İşin sonunda oyunun kime yarayıp, yaramayacağını takdir edecek seçmenimiz var. Her zaman milletimizin feraseti galip gelmiştir, yine gelecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yerel seçim gezileri kapsamında Malatya'da düzenlenen mitingde isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ne yüklenerek "Kendileri kazanmak için değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir." ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftaki Konya mitinginde ise "CHP yine DEM ile gizli saklı bir iş birliği halinde. Bu 2 partinin kazanmak için kurduğu sinsi oyuna, Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye kaybettirmek için katılan başka aktörler de var. Senaryoya asli unsur olarak dahil edilmeyen bu figüranların tek görevi Cumhur İttifakı'nın gücünü zayıflatarak CHP–DEM ittifakının değirmenine su taşımaktır." demişti.
Son Dakika › Politika › İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan canlı yayında Yeniden Refah'a zeytin dalı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçimi açık ara kazanacaklarına dair motivasyon gördüğünü belirterek, İstanbul'un sorunlarını çözmek için liyakatli kadrolarla geldiklerini söyledi. Kurum, ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve Yeniden Refah Partisi seçmeninin iradesini ülkenin geleceğinden yana koyacağını ifade etti.
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