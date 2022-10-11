İBB Başkanı İmamoğlu, sık sık atıştığı AK Partili Tevfik Göksu'yu acı gününde yalnız bırakmadı - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, sık sık atıştığı AK Partili Tevfik Göksu'yu acı gününde yalnız bırakmadı

11.10.2022 15:55

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sık sık karşı karşıya gelip atıştığı Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun ablasının cenaze törenine katılarak, cenaze namazında Göksu'nun yanında saf tuttu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ablası Emine Dalay dün vefat etti. Dalay için bugün öğlen vakti Esenler'deki Hacı Emsal Avcı Taş Camii'nde Cenaze töreni düzenlendi.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Törene, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Tevfik Göksu'nun akrabaları, yakınları ve sevenleri katıldı.

İMAMOĞLU GÖKSU'NUN YANINDA SAF TUTTU

Cenaze namazında çoğu zaman karşı karşıya geldikleri Göksu'nun yanında saf tutan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından da taziye mesajı paylaştı. İmamoğlu mesajında "Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun vefat eden ablası Emine Dalay'ı son yolculuğuna uğurladık. Merhumeye Allah'tan rahmet, başkanımıza ve yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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