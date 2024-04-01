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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yarın pırıl pırıl, çok güneşli, çok güzel bir İstanbul sabahına hep birlikte uyanacağız - Son Dakika
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Politika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yarın pırıl pırıl, çok güneşli, çok güzel bir İstanbul sabahına hep birlikte uyanacağız

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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yaptığı konuşmada, İstanbul halkının kendisine verdiği görevleri onurlu ve büyük bir sorumluluk olarak kabul ettiğini belirtti. İmamoğlu, İstanbul'un lider bir şehir olduğunu ve hizmette ve demokraside 'tam yol ileri' demeye devam edeceklerini söyledi.

01.04.2024 06:00  Güncelleme: 06:27
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Yarın pırıl pırıl, çok güneşli, çok güzel bir İstanbul sabahına hep birlikte uyanacağız"

İSTANBUL - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un bana verdiği bütün bu görevleri, bütün bu anlayışı emir kabul ediyorum. Yerine getirmeyi onurlu ve büyük bir sorumluluk olarak görüyorum." dedi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yaptı. İmamoğlu konuşmasında, "1 milyonun biraz daha üzerinde bir farkla 1'inci durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bu an itibariyle artık yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkı 16 milyon insanımızla birlikte bize vermiştir diyebiliriz. Elbette resmi açıklamaları Yüksek Seçim Kurulu, il, ilçeler, il ve yüksek seçim kurulu rakamlarıyla birlikte mazbata anıdır esas olan ama şu an itibariyle 1 milyonun üzerinde bir oyla hemen hemen sonuçlar belli olmuştur diyebilirim.

Bugün gerçekleşen iradesiyle İstanbullular bana icraatçı, halkçı, insanını ayırmayan, dayanışmacı, belediyecilikte tam yol ileri görevini vermiştir. Daha fazla hizmet, daha çok yatırım, milletin parasını millete verme yönünde daha güçlü adımlar atma görevi vermiştir. 16 milyon vatandaşımız ile birlikte partizanlığı tarihe gömdük. İstanbul'un bana verdiği bütün bu görevleri, bütün bu anlayışı emir kabul ediyorum. Yerine getirmeyi onurlu ve büyük bir sorumluluk olarak görüyorum.

İstanbul her açıdan lider bir şehirdir. Siz lider bir şehrin, kadim bir şehrin, binlerce yıllık bir kentin yurttaşlarısınız. ve İstanbul dünyada aslında demokrasinin muhafızı olmuştur. Siz hem İstanbul'un hem demokrasinin muhafızısınız. Ben bu anlamda güzel İstanbulluları tebrik ediyorum. Büyük hayallerimiz var. Kalkınmış, güven içinde, mutlu, eşit, özgür bir İstanbul ve Türkiye ve bu anlamda tüm teknolojiyi, barış ve gelişim için kullanan bir İstanbul ve onun ışık tuttuğu Türkiye, ormanları ve denizi mis gibi kokan sokakları tertemiz, insanları güler yüzlü, mutlu bir İstanbul ve Türkiye. Yarın pırıl pırıl çok güneşli, çok güzel bir İstanbul sabahına hep birlikte uyanacağız. Yarın hizmette ve demokraside 'tam yol ileri' demeye devam edeceğiz." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yarın pırıl pırıl, çok güneşli, çok güzel bir İstanbul sabahına hep birlikte uyanacağız
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yarın pırıl pırıl, çok güneşli, çok güzel bir İstanbul sabahına hep birlikte uyanacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yarın pırıl pırıl, çok güneşli, çok güzel bir İstanbul sabahına hep birlikte uyanacağız - Son Dakika
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