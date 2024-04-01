İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Yarın pırıl pırıl, çok güneşli, çok güzel bir İstanbul sabahına hep birlikte uyanacağız"
İSTANBUL - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un bana verdiği bütün bu görevleri, bütün bu anlayışı emir kabul ediyorum. Yerine getirmeyi onurlu ve büyük bir sorumluluk olarak görüyorum." dedi.
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yaptı. İmamoğlu konuşmasında, "1 milyonun biraz daha üzerinde bir farkla 1'inci durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bu an itibariyle artık yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkı 16 milyon insanımızla birlikte bize vermiştir diyebiliriz. Elbette resmi açıklamaları Yüksek Seçim Kurulu, il, ilçeler, il ve yüksek seçim kurulu rakamlarıyla birlikte mazbata anıdır esas olan ama şu an itibariyle 1 milyonun üzerinde bir oyla hemen hemen sonuçlar belli olmuştur diyebilirim.
Bugün gerçekleşen iradesiyle İstanbullular bana icraatçı, halkçı, insanını ayırmayan, dayanışmacı, belediyecilikte tam yol ileri görevini vermiştir. Daha fazla hizmet, daha çok yatırım, milletin parasını millete verme yönünde daha güçlü adımlar atma görevi vermiştir. 16 milyon vatandaşımız ile birlikte partizanlığı tarihe gömdük. İstanbul'un bana verdiği bütün bu görevleri, bütün bu anlayışı emir kabul ediyorum. Yerine getirmeyi onurlu ve büyük bir sorumluluk olarak görüyorum.
İstanbul her açıdan lider bir şehirdir. Siz lider bir şehrin, kadim bir şehrin, binlerce yıllık bir kentin yurttaşlarısınız. ve İstanbul dünyada aslında demokrasinin muhafızı olmuştur. Siz hem İstanbul'un hem demokrasinin muhafızısınız. Ben bu anlamda güzel İstanbulluları tebrik ediyorum. Büyük hayallerimiz var. Kalkınmış, güven içinde, mutlu, eşit, özgür bir İstanbul ve Türkiye ve bu anlamda tüm teknolojiyi, barış ve gelişim için kullanan bir İstanbul ve onun ışık tuttuğu Türkiye, ormanları ve denizi mis gibi kokan sokakları tertemiz, insanları güler yüzlü, mutlu bir İstanbul ve Türkiye. Yarın pırıl pırıl çok güneşli, çok güzel bir İstanbul sabahına hep birlikte uyanacağız. Yarın hizmette ve demokraside 'tam yol ileri' demeye devam edeceğiz." dedi.
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Uzun yıllardır başarılı projelere imza atan ve CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, seçimde %56,60 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise %32,62'lik oranla ikinci oldu.
Türkiye'de yerel seçim maratonu sona erdi. Seçimlere CHP damgasını vururken, AK Parti ise birçok kenti kaybetti. Türkiye'deki seçim atmosferi dış basının da gündemindeydi. Birçok yabancı basın kuruluşu, Türkiye'deki yerel seçimleri manşetlerine taşıdı.
2024 Yerel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu. Kütahya'da en çekişmeli seçimlerden biri yaşandı ve Eyüp Kahveci, MHP'li rakibini 726 oy farkıyla geride bırakarak zafer elde etti. Kutlamalar ise sokaklarda ve Zafer Meydanı'nda coşkuyla devam etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, 'Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Biz birbirimize sımsıkı sarıldık ve sonuç itibariyle başardık' dedi.
Yerel seçimlerde Hatay'daki sandıkların tamamı açıldı ve oy sayımı tamamlandı. Sandıktan AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk zaferle çıktı. Yüzde 44,47 oy alan Öntürk'ü, mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş yüzde 43,97 ile takip etti. Seçim sonucuna itiraz eden Savaş, ''Bu işin peşini bırakmayacağız.'' derken, CHP lideri Özgür Özel ise ''Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.'' ifadelerini kullandı.
İsrail'de Hamas'ın saldırısının ardından binlerce eylemci, Başbakan Netanyahu'yu görevden uzaklaştırma talepleriyle sokaklara döküldü. Protestolar, istifa ve erken seçim talepleriyle birlikte Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması çağrılarına da ev sahipliği yapıyor. Netanyahu'nun siyasi geleceği, savaşın nasıl yürütüldüğü ve rehinelerin kurtarılamaması nedeniyle baskı altında.
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Türkiye'nin gündemini aylardır meşgul eden yerel seçimler bitti. Oy sayımı hala sürerken sandıkların yüzde 99'undan fazlası açıldı. Yerel seçime CHP damga vurdu. Yıllar sonra ilk defa birinci parti haline gelen CHP, AK Parti'den birçok ili aldı. İşte CHP'nin kazandığı iller...
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