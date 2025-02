İBB Başkanı İmamoğlu, Avcılar\'da Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Katıldı

Politika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan testlerde çok riskli raporu verilerek kentsel dönüşüme alınan Avcılar 'daki binanın yıkım çalışmasına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , "Kentsel dönüşüm bir marka yarışı ya da bir sistem yarışı değil. Birlikte tedbir alınarak insanların yaşamını bir an önce kurtarma yarışına dönüştürerek birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca yapılan hızlı tarama testi sonucunda E sınıfı olarak nitelendirilerek çok riskli olduğu tespit edilen 1981 yılında yapılan Avcılar'daki binaların yıkım çalışmalarına katıldı. Yıkım çalışmasına İmamoğlu'nun yanı sıra Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Murat Yün ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'da katıldı. Yıkım çalışması sırasında İBB Başkanı İmamoğlu'na da bilgiler veren Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Murat Yün, hızlı tarama yöntemi ile şimdiye kadar 13 bin kişinin yaşadığı 371 binanın yıktırıldığını aktardı.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR MARKA YARIŞI YA DA BİR SİSTEM YARIŞI DEĞİL'

Kentsel Dönüşüm çalışmalarına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hepimiz biliyoruz ki depremle ilgili sürecin zamanı, bugünü, 1 saat sonrası, yarını yok. Her an yaşayabileceğiz bir afetten, felaketten bahsediyoruz tabii böyle bir organizasyonun kurulabilmesi için çok çaba sarf ettiğimizin altını çizmek isterim. Bu noktada özellikle deprem konseyi diye tarif ettiğimiz bir konsey, organizasyon ya da bir başkanlık şeklinde bir araya gelme yöntemin önemi tam da burada ortaya çıkıyor. Bunu biz kuralım, bizi uzaktan denetleyin demedik ki? Bu işin yine koordinasyonunu bakanlık olması gerektiğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ana partneri olması gerektiğini ilçe belediyelerinin de bu partnerliğe etkili bir biçimde katılmasının şart olduğunu, özellikle finans, yapı sektörünün desteklenerek eğitim verilerek bir sosyal proje gibi sokak aralarında insanlarımızın bu zor zamanda binaların dönüşümünde hız vermemiz gereken bir alan olduğunu defalarca ilettik. Kentsel dönüşüm bir marka yarışı ya da bir sistem yarışı değil. Birlikte tedbir alınarak insanların yaşamını bir an önce kurtarma yarışına dönüştürerek birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

'İMARLA İLGİLİ ŞEFFAF SÜREÇLER YÜRÜTTÜK, YÜRÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ'

İmamoğlu, "Bakanlığın vermiş olduğu bir kısım kira desteğine ilave İstanbul'un özel durumuna dönük böylesi elini taşın altına koyan bir çalışma içerisindeyiz. Bu süreçte kamu bankalarının en prestijli kurumlardan KİPTAŞ'ın projelerine konut kredisi verse fena mı olur? KİPTAŞ şu anda konut sektöründe algısı en pozitif, en itibarlı verdiği sözünün önünde daha erken binaların teslim eden prestijli bir çalışmayı yürüten kuruluştur. KİPTAŞ'a konut kredisi vermemek nedir Allah aşkına? Yani Halkbank, Ziraat Bankası veya bunun gibi bankalar niye kredi vermez? Bunun bir açıklamasını yapsınlar. Geçmişte boş alanlara boş alanlara yürütülen yapılan imarlarla elde edilen rantların bu söylediği mevzulara üçte biri harcansa bizim tespitimize göre 120- 130 milyar dolara yakın paranın üçte biri harcansaydı bugün İstanbul'da riskli bira kalmazdı. Bu şehirde kimsenin cebine rant şeklinde girecek tek bir adım atmadık, attırmadık. Meseleyi kamusal alanda çözüme kavuşturmak kamunun kazançlı çıkmasını sağlamak için imarla ilgili şeffaf süreçler yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Zaten birilerinin kızgınlıkları burada. Biz toplumu düşünüyoruz bazıları bir avuç insanı düşünüyor aramızdaki fark burada. Bu sonsuz mücadeleyi ve kararlı mücadeleye devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Tekrar ifade edeyim haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı bir milim geri adım atmayız mücadelemizi en sert şekilde millet adına milletten aldığımız güçle devam ederiz ancak milletimize hizmet için hangi kurum hangi devletimizin birimi nereye çağırırsa oraya da koşa koşa gideriz milletimize hizmet bu alanda kararlı bir ekibiz" dedi.