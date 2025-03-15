İBB ve ABB Başkanları Ortak Basın Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

İBB ve ABB Başkanları Ortak Basın Toplantısı Gerçekleştirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek ortak bir basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki ön seçim ve aralarındaki ilişki hakkında açıklamalarda bulunan iki başkan, birlikte hareket ettiklerini vurguladı.

15.03.2025 12:38
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

İBB Başkanı İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ABB binasında ziyaret etti. Yaklaşık 25 dakika süren görüşmenin ardından ikili ortak basın açıklaması yaptı.

Görüşmeye ilişkin konuşan Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçim öncesi eğilim yoklaması yapan İmamoğlu'nu misafir ettiklerini belirterek, "Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bunlar basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm ama her konuda ağzımızı açtığımızda arada bir problem var gibi adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız" ifadeleri kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu ise Ankara'ya her geldiğinde Yavaş'ı aradığını ve dönem dönem kendisini ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Ön seçim öncesi bütün örgütlerinin toplandığı buluşmalar yapıyoruz. Burada da 4-5 ili kapsayan bir toplantı yapacağız. Öncesinde Mansur Başkanımıza merhaba dedik. Biraz sohbet ettik, o da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız, hedefimiz tek" diye konuştu.

İki başkan basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Aramızı bozmak için bütün gayreti gösteriyorlar ama başaramayacaklar"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da gerçekleştireceği il toplantısı için salon verilmediği iddiaların sorulması üzerine Yavaş, "Biz trol iddialara cevap vermek istemiyoruz ama dün bir televizyon kanalından aradılar, 'böyle bir iddia var, siz de cevap vermediniz' dediler. 'Eğer iddiaya cevap verirsek bunun sonu alınmaz' dedim. Kendisini ikna etmek için yazı da gönderdik. 4 Şubat'ta Milli Eğitim Bakanlığı bizden salonun tahsisini istedi. Benim önerim salonun içerisinde kimler var, kaç gündür oradalar ve ne zaman sonlandırıyorlar diye baksınlar. Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar" dedi.

"Kimse kimsenin yedeği olmaz"

Yavaş, bir televizyon kanalında yayınlanan programa gönderdiği mesajda yer alan 'kimsenin yedeği değilim' ifadelerinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Kimse kimsenin yedeği olmaz ama televizyonlarda genellikle yapılan yorumlardan şikayetçiyiz. 2023 seçimleri öncesinde tam 5 yıl aday kim olacak diye başladılar. Şimdi de 31 Mart'tan sonra konu sadece aday kim olacak. Dolayısıyla gerçek gündemi unutturmak istiyorlar. Biz de mümkün olduğu kadar hep bunların dışında kalmak istiyoruz ancak durum gerçekten dayanılmaz hal aldı."

Diploma iptali

Bir gazeteci tarafından İBB Başkanı İmamoğlu'na üniversite diplomasının iptaline ilişkin çıkan haberlerin sorulması üzerine İmamoğlu, soru soran muhabire hangi üniversiteden mezun olduğunu sormasının ardından "Senin bile diplomanı iptal edebilirler" cevabını verdi.

"Sayın Cumhurbaşkanının müdahale etmesi lazım"

ABB Başkanı Yavaş ise aynı soruya şu şekilde cevap verdi:

"Bir siyasiye bu şekilde kumpas kurmak, bir şekilde yolunun kesilmesini sağlamak için birtakım aparatları kullanmayı son derece çirkin buluyorum. Aslında Cumhurbaşkanının müdahale etmesi lazım. Bu konularda en büyük tecrübe sahibi kendisi. Yolu kesilmek istendi kesilemedi. Artık demokrasimiz normal hale gelsin." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB ve ABB Başkanları Ortak Basın Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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