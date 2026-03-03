İbiş: Türkiye’nin Liderliği ve Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbiş: Türkiye’nin Liderliği ve Birliği

İbiş: Türkiye’nin Liderliği ve Birliği
03.03.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Bazı ülkeler maalesef ateş çemberine dönmüş durumda ama şunu net bir şekilde görmemiz lazım, tüm bunlar olurken, tüm bunlar yaşanırken adeta çelikten bir iradeyle ülkemizi koruyan çelikten bir liderimiz var, çelikten bir diplomasimiz var." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Bazı ülkeler maalesef ateş çemberine dönmüş durumda ama şunu net bir şekilde görmemiz lazım, tüm bunlar olurken, tüm bunlar yaşanırken adeta çelikten bir iradeyle ülkemizi koruyan çelikten bir liderimiz var, çelikten bir diplomasimiz var." dedi.

İbiş, Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen "Gençlik Sofrası" iftar programına katıldı.

Burada konuşan İbiş, Kahramanmaraş'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ramazan ayının bu yıl bereketli ve coşkulu geçtiğini söyledi.

Ramazan'ın maneviyatının üniversitelerde, liselerde ve okullarda güçlü şekilde hissedildiğini dile getiren İbiş, bunun milletin kendi değerlerine ve kültürüne sahip çıktığının göstergesi olduğunu ifade etti.

"Sadece şehirleri değil, umutları da inşa ettiler"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatan İbiş, o günlerde bugünkü tabloyu hayal etmenin zor olduğunu belirtti.

İbiş, "O zaman deselerdi ki 2026'nın Şubat ayında evler bitmiş olacak ve burada bu birlik beraberlik içinde iftar yapacağız, belki inanmak zor olurdu. Ama bugün hamdolsun öyle bir irade ortaya kondu ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimiz, bakanlıklarımızla birlikte 11 şehrimizi yeniden inşa ve ihya ettiler. Sadece şehirleri değil, umutları da inşa ettiler. Sadece bir inşa değil, geleceği planladılar." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini aktaran İbiş, depremin izlerinin her geçen gün silindiğini ve yarınlara daha güçlü adımlarla ilerlendiğini belirtti.

Bölgedeki gelişmelere de değinen İbiş, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin zor süreçlerden geçtiğini söyledi.

İbiş, şunları kaydetti:

"Bazı ülkeler maalesef ateş çemberine dönmüş durumda ama şunu net bir şekilde görmemiz lazım, tüm bunlar olurken, tüm bunlar yaşanırken adeta çelikten bir iradeyle ülkemizi koruyan çelikten bir liderimiz var, çelikten bir diplomasimiz var. ve hamdolsun ki şu anda Türkiye sınırlarının ötesinde de hangi noktada nasıl duracağını ve tarihin doğru noktasında nasıl yer alacağını da görüyor, tespit ediyor, değerlendiriyor. Bu liderlik meselesi kıymetli hemşerilerimiz, bu bir irade meselesi."

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve çok sayıda genç katıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Politika, AK Parti, Türkiye, Gençlik, Ekonomi, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika İbiş: Türkiye’nin Liderliği ve Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
ABD ve İsrail’in akılalmaz oyunu Meğer Hamaney’i adım adım takip etmişler ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler
ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı Ayrılın talimatı ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı
Almanya’dan Orta Doğu’da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı

21:50
Bakan Fidan: İran’ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
Bakan Fidan: İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
21:50
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
21:33
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
21:18
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası
"3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası
21:12
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
21:08
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
20:33
Pehlevi Trump’tan vize alamadı
Pehlevi Trump'tan vize alamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 22:13:02. #7.13#
SON DAKİKA: İbiş: Türkiye’nin Liderliği ve Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.