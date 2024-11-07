İç Güvenlik Kanun Teklifi Görüşmeleri Tamamlandı

Politika

TBMM İçişleri Komisyonunda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerde söz alan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, teklifin birinci maddesinde Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda kaymakamlık sınavına girecek adaylara ilişkin düzenleme yapıldığını belirtti. Bu maddenin kaymakamlık sistemini kökten etkileyeceğini ifade eden Tüzün, "İlgisiz bazı bölümlerden mezun olanların da kaymakamlık sınavına girebilmesine imkan sağlayacağından bu maddenin kanun teklinden çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

İçişleri personelinin, polislerin, uzman çavuşların büyük beklenti içerisinde olduğunu söyleyen Tüzün, uzman çavuşlara kadro sözünün verildiğini belirterek, "Bu kanun teklifinde uzman çavuşlarımıza kadro yok, sözleşme çilesi devam etmekte. Polislerimizin özlük haklarına yönelik hiçbir girişim söz konusu değil. Astsubaylarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi noktasındaki beklentileri bu teklifte görünmemekte." diye konuştu.

"Polis memurlarımız fazla çalışma saatinden yakınmakta"

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, son yıllarda Türkiye'nin her alanında şiddetin boyutunun arttığını, toplumda sıradan sokak kavgalarının cinayetle sonuçlanmaya başladığını savundu. Kocamaz, "İş yeri basmalar, silahlı saldırılar, kurşunlama gibi çete olayları son günlerde sokakları güvensiz hale getirmiştir." dedi.

Emniyet güçlerinin çok zor şartlar altında çalıştığını ifade eden Kocamaz, polislerin önemli sorunlarının bulunduğunu kaydetti. Kocamaz, "Polislerimizin askerlik borçlanması konusunda yaşadıkları sorunlara mutlaka bir çözüm getirilmeli. Polis memurlarımız fazla çalışma saatinden yakınmakta. Başta seçim, miting ve maç gibi toplumsal olaylarda, sabahın erken saatinden gece geç saatlere kadar mesai yapmakta. Polislerimizin çalışma saatleri yeniden düzenlenmeli, bu saatin üzerine çıkılması durumunda fazla mesai gibi ödemelerle telafi edilmeli." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin de ateşli silahlar konusunda toplumda bir tartışmanın olduğunu, teklifte bu konuya ilişkin düzenleme getirildiğini söyledi. Çakarlı araç sorununu büyük şehirlerde daha fazla gördüklerini belirten Şahin, "Kamuoyunda çok ciddi tepkiler var bu konuda, çakarlı araçlarla ilgili düzenlemenin getirilmesi oldukça faydalı olur." ifadesini kullandı.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine dönüşüyle ilgili bazı aksaklıkların olduğunu belirten Şahin, teklifte buna ilişkin düzenleme yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, milletvekillerinin kanun teklifine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Araç kiralamada kişilerin bilgisinin paylaşılmasının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olmadığı yönündeki eleştirileri hatırlatan Turan, "Orada bilgi verilmesi yok. Bir adam günde 10 araç kiralıyorsa bu, bir soru işaretidir. Bir adam günde birden fazla araç kiralıyorsa ikinci araç kiralamasında bir sinyal gönderecek emniyetimizin sistemi. 'Bu adamda daha önce bir araç var' bilgisini vereceğiz."dedi.

Komisyonda teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.