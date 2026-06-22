Çiftçi: Her vatandaşımızın hakkı devlet güvencesi altında

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin hakkı, hukuku, inancı, kültürü devletimizin güvencesi altındadır. Devletimizin kapısı da, gönlü de milletimizin her bir ferdine her daim açıktır. İnşallah Türkiye Yüzyılı 'nı da huzuru büyüterek, güveni tahkim ederek, kardeşliği güçlendirerek, her vatandaşımızın gönlüne dokunarak inşa edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, BBP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Anadolu İrfanı Dernekler Federasyonu Başkanı Haydar Şahin ve Horasan Erenler Dernekler Federasyonu Başkanı Erdem Cömert, Hacıbektaş ilçesi Horasan Erenleri Dergahı Cem Evi'nde düzenlenen 'Muharrem Ayı oruç açma ve lokma paylaşımı' programına katıldı.

'İNSANIN İÇ ALEMİNE DÖNDÜĞÜ MÜSTESNA BİR VAKİTTİR'

Programdaki konuşmasında Muharrem ayının önemine vurgu yapan Bakan Çiftçi, "Mah-ı Muharrem'in hüzünlü, vakur ve manevi ikliminde; hakk'a niyetle tuttuğumuz oruçlarımızı açmak, lokmamızı paylaşmak, duamızı birleştirmek ve gönüllerimizi aynı muhabbet halkasında buluşturmak üzere bir aradayız. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul eylesin. Soframıza bereket, gönüllerimize muhabbet, birliğimize kuvvet ihsan eylesin. Muharrem, insanın iç alemine döndüğü, nefsin hesaba çekildiği, vicdanın derinleştiği müstesna bir vakittir" ifadelerini kullandı.

'ANADOLU'NUN MAYASI BU MUHABBETLE TUTULMUŞTUR'

"Kerbela ise asırlardır sönmeyen bir hakikat meşalesi, şehadetin manasının bütün ihtişamıyla tecelli ettiği bir ibret menzilidir" diyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şunları söyleri:

"Fırat'ın kıyısında susuz bırakılan, iki cihan serveri efendimizin gözünün nuru, cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hüseyin Efendimiz ve 72 yaranı; asırlardır sönmeyen bir duruşu, tükenmeyen bir izzeti ve hak uğruna ödenen en yüce bedelin şerefini bizlere miras bırakmıştır. O gün Kerbela'da bedenler susuz kalmış; fakat hakikat susmamıştır. İzzet ve şehadet göklere yükselmiştir. Kerbela'yı anmak; Hazreti Hüseyin'in yolunu anlamaktır. O yol, mazlumun yanında durma yoludur, hakkı üstün tutma yoludur. O yol, insan onurunu koruma, adaleti yaşatma ve zulme rıza göstermeme yoludur. Bu milletin gönül dünyası Ehl-i Beyt muhabbetiyle yoğrulmuştur. Hz. Ali Efendimizin ilmi ve cesareti, Hz. Fatıma annemizin iffeti ve merhameti, Hz. Hasan Efendimizin süküneti ve vakarı, Hz. Hüseyin Efendimizin izzetli direnişi, ashab-ı kiramın faziletli duruşu, milletimizin ruh köklerinde derin bir yere sahiptir. Anadolu'nun mayası da bu muhabbetle tutulmuştur."

'AYNI VATANA MUHABBETLE BAĞLI KARDEŞLERİN YURDUDUR'

Burada yakılan çerağın bu millete merhameti gösterdiğini de belirten Bakan Çiftçi, "Horasan'dan gelen erenler; bu topraklara kılıçtan önce gönül, hükümden önce hikmet, sözden önce edep taşımıştır. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin nefesi, Yunus Emre'nin gönlüyle; Hz. Mevlana'nın muhabbeti, Pir Sultan'ın sedasıyla; erenlerin çerağı, bu milletin irfanıyla buluşmuştur. Bu sebeple Hacı Bektaş diyarı, gönül terbiyesinin, insan sevgisinin, edebin, erkanın ve kardeşliğin adıdır. Burada yakılan çerağ, asırlardır bu millete yolu, yordamı, merhameti ve muhabbeti göstermektedir. Bu aziz vatan; Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, aynı gök kubbenin altında kader birliği yapmış büyük bir milletin yurdudur. Aynı acıya gözyaşı döken, aynı duaya amin diyen, aynı bayrağın gölgesinde istikbale yürüyen, aynı vatana muhabbetle bağlı kardeşlerin yurdudur" diye konuştu.

'KARDEŞLİK HUKUKUMUZU VE TOPLUMSAL HUZURUMUZU GÜÇLENDİREN BİR İRADEYLE YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplumsal huzuru güçlendiren bir irade ile Türkiye'nin yoluna devam ettiğini de söyleyen Mustafa Çiftçi,şöyle devam etti:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; inanç hürriyetini, kültürel zenginliklerimizi, kardeşlik hukukumuzu ve toplumsal huzurumuzu güçlendiren bir iradeyle yoluna devam etmektedir. Bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin hakkı, hukuku, inancı, kültürü devletimizin güvencesi altındadır. Devletimizin kapısı da gönlü de milletimizin her bir ferdine her daim açıktır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da huzuru büyüterek, güveni tahkim ederek, kardeşliği güçlendirerek, her vatandaşımızın gönlüne dokunarak inşa edeceğiz."

'HER BİR VATANDAŞIMIZIN İNANCINI ÖZGÜRCE YAŞADIĞI TÜRKİYE İÇİN AZİMLE ÇALIŞIYORUZ'

Vatandaşların kendisini güvende hissettiği bir Türkiye için çalıştıklarını da aktaran Bakan Çiftçi, "Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak; sizlerin huzuru ve güvenliği için görevimizin başındayız. Her bir vatandaşımızın inancını özgürce yaşadığı, kendisini güvende hissettiği ve geleceğe umutla baktığı bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Bizler bin yıldır bu topraklarda birbirimizin yarasını sardık. Yolda kalana yoldaş, garibe umut, yetime kardeş, mazluma sığınak olduk. Sen-ben demeden 'Biz' dedik. Ayrılığı büyüten sözlerden uzak durduk. Muhabbeti büyüten sofralarda buluştuk. Bu akşam da aynı ruhla cem olduk. Kerbela'nın yasıyla mahzunuz; Hazreti Hüseyin'in hak mücadelesinden aldığımız ilhamla vakuruz. Acımızı paylaşıyor, duamızı çoğaltıyor, kardeşliğimizi geleceğe taşıyoruz" dedi.