Bakan Soylu'nun paylaştığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ait gizemli fotoğrafın sırrı çözüldü - Son Dakika
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Bakan Soylu'nun paylaştığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ait gizemli fotoğrafın sırrı çözüldü

09.12.2022 14:57

Bakan Soylu, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından "Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak" notuyla paylaştığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ait yarım fotoğrafın sırrı çözüldü. Bahsi geçen fotoğraf karesindeki kişinin pek çok suçtan kaydı bulunduğu iddia edilen Hamza Güler olduğu ortaya çıktı.

Seçim tarihi yaklaştıkça siyasiler arasındaki tansiyon da yükselmeye devam ediyor. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birbirlerine yönelik çok ağır ithamlarda bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU 2 DAKİKALIK VİDEO PAYLAŞTI

Son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı 2 dakikalık videoya "Koca devleti, mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların, Allah bin belasını versin" notunu düştü. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi.

BAKAN SOYLU 'KESİK' FOTOĞRAFLA YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun bir kabulünden fotoğraf karesini, sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Soylu, "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;

Bakan Soylu'nun paylaştığı Kılıçdaroğlu'na ait gizemli fotoğrafın sırrı çözüldü

HAMZA GÜLER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Paylaşılan fotoğrafta sadece Kılıçdaroğlu'nun verilmesi, elini sıktığı kişinin ise kesilmesi dikkat çekti. Bu kişinin kim olduğu ise çok geçmeden ortaya çıktı. Bakan Soylu'nun paylaştığı kesik fotoğraftaki kişinin pek çok suçtan kaydı bulunduğu öne sürülen Hamza Güler olduğu ortaya çıktı.

Bakan Soylu'nun paylaştığı fotoğrafın tam hali;

Bakan Soylu'nun paylaştığı Kılıçdaroğlu'na ait gizemli fotoğrafın sırrı çözüldü
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SON DAKİKA: Bakan Soylu'nun paylaştığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ait gizemli fotoğrafın sırrı çözüldü - Son Dakika
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