Bakan Soylu'nun "Beni arayıp yardım istedi" dediği İmamoğlu'ndan iddiaya jet yanıt: Kuyruklu yalan! İspat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin - Son Dakika
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Bakan Soylu'nun "Beni arayıp yardım istedi" dediği İmamoğlu'ndan iddiaya jet yanıt: Kuyruklu yalan! İspat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin

28.12.2022 16:28

İçişleri Bakanı Soylu'nun "Bir süre önce İmamoğlu saygılarını sunarak beni arayıp yardım istedi. Bana belli bir konuda 'CHP Genel Merkezi beni zaten sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcısı olur musunuz?" şeklindeki iddiasına, "Kuyruklu yalan" diyerek yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu, "İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin" dedi. İmamoğlu'nun paylaşımında Erdoğan'ı da etiketlemesi dikkat çekti.

Bu sabah İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi hakkında sarf etti sözlere yanıt vermek için basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda 'CHP Genel Merkezi beni zaten sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcısı olur musunuz?' diye bir ricası da olmuştur. Biz 'kanun ne gerektiriyorsa yaparız' dedik ve yaptık." ifadelerini kullandı.

"İSPAT EDERSEN BEN, EDEMEZSEN SEN İSTİFA ETMELİSİN"

Soylu canlı yayındaki açıklamalarını sürdürürken İmamoğlu'ndan söz konusu telefon iddiası için jet hızında bir yanıt geldi. İBB Başkanı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Soylu "Saygılarımla" diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN" ifadeleri yer aldı. İmamoğlu'nun paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLAR (1)
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Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu'nun 'Beni arayıp yardım istedi' dediği İmamoğlu'ndan iddiaya jet yanıt: Kuyruklu yalan! İspat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu'nun "Beni arayıp yardım istedi" dediği İmamoğlu'ndan iddiaya jet yanıt: Kuyruklu yalan! İspat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin - Son Dakika
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