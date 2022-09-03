Bakan Kurum ve Bakan Soylu Pakistan'da sel bölgesini havadan ve karadan inceledi - Son Dakika
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Bakan Kurum ve Bakan Soylu Pakistan'da sel bölgesini havadan ve karadan inceledi

03.09.2022 01:03
Bakan Kurum ve Bakan Soylu Pakistan'da sel bölgesini havadan ve karadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, selden etkilenen Pakistan'da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, selden etkilenen Pakistan'da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, 10 kişilik mühendis ekibinin Pakistan'da hasar tespit çalışmalarıyla ilgili sahada olduğunu ve ihtiyaç duyulması halinde uzman ekiplerin sayısının daha da artırılabileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda geldikleri Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Ülkede selden etkilenen bölgeleri ziyaret eden Bakan Soylu ve Bakan Kurum, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan, İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ve Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı Ahsan İkbal ile Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nda bir araya geldi. Tarihinin en büyük sel felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçen Pakistan'da incelemelerde bulunan Bakan Kurum ve Bakan Soylu, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bölgedeki yetkililerden bilgi aldı. Görüşmede Pakistan heyeti, selden etkilenen bölgelere ilişkin bilgiler ve görüntüleri paylaştı.

"Türk halkı olarak ilk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk"

Selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Bakan Kurum, "Türk halkı olarak ilk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk. İçişleri Bakanımız, AFAD, TOKİ, Kızılay, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, İller Bankası Genel Müdürlüğü'yle Türkiye'de yapmış olduğumuz gibi her afet sonrasında nasıl bir aksiyon alıyorsak, bugün de dost ve kardeş Pakistan halkı, devleti için de aynı anlayışla buradayız. Bugün tüm 84 milyon kardeşimizin kalbi Pakistan için atmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türk halkının kalbinin Pakistan için attığını belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki, bizim de zor zamanımızda Pakistan devleti, Pakistanlı kardeşlerimiz bizlerin, Türkiye'nin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Daha önce Pakistan'da yaşanan 2005-2010 yıllarında yine depremlerde birçok vatandaşımız, Pakistanlı kardeşlerimiz hayatını kaybetmişti. O gün de kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın talimatları ile her türlü yardımı ve desteği yapmıştı. Bu çerçevede 4 bin 872 konut okullar, camiler, sosyal donatılarınız TOKİ başkanlığımız eli ile inşa etmiştik."

"10 kişilik mühendis ekibimiz hasar tespit çalışmalarıyla ilgili sahada"

10 kişilik mühendis ekibinin Pakistan'da hasar tespit çalışmalarıyla ilgili sahada olduğunu, ihtiyaç duyulması halinde uzman ekiplerin sayısının daha da artırılabileceğini belirten Bakan Kurum, sel bölgesinde dere ıslahı yapılmadan kurulacak çadır, briket ev ve kalıcı konutların yine su altında kalacağına işaret ederek bazı yerleşim yerlerinin başka alanlara taşınabileceğini bildirdi. - KARAÇİ

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Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı Bakan Soylu: '(Pakistan'da) hem havadan hem karadan bir kardeşlik köprüsü kurduk' Bakan Soylu: '(Pakistan'da) hem havadan hem karadan bir kardeşlik köprüsü kurduk'
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Süleyman Soylu, Murat Kurum, Pakistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum ve Bakan Soylu Pakistan'da sel bölgesini havadan ve karadan inceledi - Son Dakika

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