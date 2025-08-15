İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'de Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'de Depremzedeleri Ziyaret Etti

15.08.2025 18:33  Güncelleme: 18:37
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulunarak, depremzedelerin taleplerini dinledi ve 831 bağımsız bölümün yıkık veya hasarlı olduğunu açıkladı. Yardım çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Balıkesir'de depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alakır, Kızılgür ve Alacaatlı'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, sürecin Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Yerlikaya, saat 19.53'te meydana gelen depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının hemen başladığını ve 23.00 itibarıyla tamamlandığını açıkladı. Balıkesir genelinde 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, 75 mahallenin 30'unda ağır hasarlı yapı bulunmadığını, 45 mahallede ise kira yardımı ve konteyner kurulumlarının sürdüğünü söyledi. İlçe merkezinde 192, kırsal mahallelerde ise 503 hasarlı konut tespit edildiğini, 146 konteyner talebinin 135'inin kurulduğunu, kalanların da gün içinde tamamlanacağını belirten Bakan Yerlikaya, konteynerlerin buzdolabı, klima, termosifon, yatak ve mutfak seti ile teslim edildiğini vurguladı.

AFAD tarafından deprem sonrası bölgeye 20 milyon TL ödenek gönderildiğini aktaran Yerlikaya, 244 aileye toplam 7 milyon 435 bin TL, hayatını kaybeden bir vatandaşın yakınına ise 130 bin TL olmak üzere toplam 7 milyon 565 bin TL ödeme yapıldığını bildirdi. Depremden etkilenen Manisa'ya da 10 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, 72 konut, 8 iş yeri, 23 ahır ve 18 diğer yapının ağır hasarlı olduğunu, 30 konteynerin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Yerlikaya, 6 aileye konteyner, 11 aileye ise kira desteği verildiğini açıkladı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 14 binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğünü, 3 cami minaresinin yıkımının tamamlandığını belirten Yerlikaya, 12 Ağustos'ta Bigadiç Köseler Mahallesi'nde çıkan yangında zarar gören hanelere de toplam 1 milyon 44 bin TL yardım yapıldığını, 9 konteynerin kurulduğunu ifade etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hükümetin tüm kurumları, belediyeler, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının özverili çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Balıkesir'imize, Sındırgı'mıza tekrar geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

