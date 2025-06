İçişleri Bakanı Yerlikaya bayram namazını Konya\'da kıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram namazını memleketi Konya'da kıldı. Bakan Yerlikaya, herkesin bayramını tebrik ederken, trafikte olan vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram namazını Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü Dutlukır Yerleşkesi'nde bulunan Şehitler Camisinde kıldı. Bakan Yerlikaya, cami içerisinde personelle bayramlaştıktan sonra Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, milletvekilleri, belediye başkanları ile birlikte camiden çıktı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Yerlikaya, " Gazze, Filistin başta olmak üzere gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Onların uğramış olduğu soykırımdan bir an önce kurtulmaları, feraha kavuşmaları için de yine bu bayram sabahı bütün kardeşlerimiz ile beraber dua ediyoruz. Ülkemizin huzur, güvenliği için gece gündüz demeden çalışan İçişleri Bakanlığı'ndaki 675 bin arkadaşımızın öncelikle polis, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere her birinin bayramlarını tebrik ediyorum, şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sıhhat afiyetler diliyorum. Bayram için yollara düşen bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Onlar için kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Her zaman ifade ediyoruz, bayramdan öncesi çokça söyledik, trafik kurallarına uymalıyız. Yollarda dikkatli olmak, özellikle yorgun yollara düşmemek, sık sık mola vermek gibi konuları hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor" dedi. - KONYA