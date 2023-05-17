İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve görevlileri hakkında soruşturma açtı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve görevlileri hakkında soruşturma açtı

17.05.2023 16:20

Deprem bölgesindeki seçim sonuçları nedeniyle depremzedelere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar gündemden düşmezken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bir otelde misafir ettiği depremzedeleri çıkartma kararı alması büyük tepki topladı. İçişleri Bakanlığı; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

Deprem bölgesindeki illerden seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük oranda oy verilmesinin ardından, sosyal medyada bazı kullanıcılar depremzedelere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptı. Bu durum Türkiye'nin gündemine otururken CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, bir otelde misafir ettiği depremzedeleri seçimden 2 gün sonra çıkarma kararı alması büyük tepki çekti.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 vilayeti etkileyen deprem felaketinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır." denildi.

KURUM: DEPREMZEDELERİ CHP'NİN İNSAFINA TERK ETMEDİK

Duruma tepki gösteren isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Kurum yaptığı paylaşımda, "CHP'nin yönetim anlayışı tam da budur. İnsanlıkları partizanlığın önüne geçmiş, vicdanları kararmıştır. Ama herkes müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil, Devletimiz her bir kardeşimizin yanındadır! Depremzedelerimizi CHP'nin insafına terk etmedik, bundan sonra da etmeyiz!" dedi.

DEPREMZEDELERİ AFAD AĞIRLAYACAK

Gelişmelerin ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer imzası ile Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle barınma ihtiyacı duyan afetzedelerin Süleymanpaşa ilçesinde kiralanan otelde masraflarının bugüne kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince karşılandığı ancak afetzedelere verilen geçici konaklama hizmetinin sonlandırılacağı bilgisinin alındığı ifade edildi.

Depremzedelerin milletin ve devletin emaneti olduğu belirtilen yazıda, "Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması" istendi.

BÜYÜKŞEHİR KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: LİMİT SEBEBİYLE SÜRELERİ ERKEN DOLDU

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlimize gelen depremzede kardeşlerimizin beklenenin çok üzerinde olması sebebiyle ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan 5 milyon TL'lik limit sebebiyle öngörülen süre erken dolmuştur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Depremzede misafirlerimizin konaklama yerlerinin değiştirilmesine ilişkin konu, bu limitlere mayıs ayı itibarıyla ulaşıldığı ve yapılan sözleşme bedelinin tamamlanması sebebiyle Valilik ve AFAD'a bilgi verilerek ve koordineli bir şekilde otellerden AFAD'ın konaklama tesislerine nakledilecek olmasından ibarettir."

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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