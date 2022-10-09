Iğdır haberi | Ahmet Arslan, Iğdır Azerbaycan Evi Derneğini ziyaret etti - Son Dakika
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Iğdır haberi | Ahmet Arslan, Iğdır Azerbaycan Evi Derneğini ziyaret etti

09.10.2022 21:24

Gelen Iğdır haberine göre - Ahmet Arslan, Iğdır Azerbaycan Evi Derneğini ziyaret etti 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Iğdır Azerbaycan Evi Derneğini ziyaret etti.

- Ahmet Arslan, Iğdır Azerbaycan Evi Derneğini ziyaret etti

IĞDIR - 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Iğdır Azerbaycan Evi Derneğini ziyaret etti.

65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, Merkez İlçe Başkanı Güven Demirel, Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş ve beraberindeki heyet, Iğdır Azerbaycan Evini ziyaret etti. Iğdır Azerbaycan Kültür Evi'nde gerçekleşen ziyarette, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal ve dernek üyeleri ile sohbet etti. 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars, Iğdır, Nahçıvan Demiryolu projesinin güncelliğini koruduğunu, açılacak olan Zengozor koridoru ile bölgenin durumunun değişeceğini vurguladı. Arslan, Türkiye ile Azerbaycan'ın bütünleştiğini her alanda işbirliğinin artarak devam ettiğini, dünya kamuoyunda da bu kardeşliğin pekiştiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve İlham Aliyev çok iyi anlaşıyorlar. Her alanda birbirlerine destek oluyorlar. Bunu gösteriyorlar. Devam ettiriyorlar bunun mutluluğunu memnuniyetimizi her alanda gösteriyoruz. Bu kardeşlik en üst seviyelerdedir. Kardeşliğimizi pekiştirecek çok şey yaptık. Uluslararası platformlar da hangi ülke yoksa onu temsil eder duruma geldik. Kardeşliğimizin göstergesi olarak Karabağ da Şuşa da işgal son buldu. Azerbaycanlı kardeşlerimiz öz yurtlarına döndüler. Bizim sizin derneğinizden beklentimiz bu olanları Karabağ'da yaşananları yeni yetişen gençlere anlatmanızdır. Bunu gençlere anlatırsanız görev ifa edilmiş olur. Bu bölgede kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara karşı birlik olmalıyız" dedi.

Derneğin kuruluş amacı ve dernek çalışmaları hakkında bilgi veren ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal'da, "Azerbaycan'ın Ermenistan ile süren 44 günlük savaşta Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan'a verdikleri destek bizi memnun etmiştir. Azerbaycan Türkleri olarak bu desteği unutmayacağız. Bugün Türkiye'nin desteği ile kahraman Azerbaycan ordusu Karabağ'ı Ermenilerden temizlemiştir. Bundan dolayı da Türk devletine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep tayip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan görüşme sonunda Serdar Ünsal yazdığı Ermeni mezalimini anlatan 'Yüreğim İrevan'da kaldı' ve 'Soykırım' kitaplarını Arslan'a hediye etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Iğdır haberi | Ahmet Arslan, Iğdır Azerbaycan Evi Derneğini ziyaret etti - Son Dakika

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