İhraç kararı sonrası Lütfü Savaş ilk kez tv100'de açıklama yaptı: İhraç kararı bizi yıldırmaz - Son Dakika
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Politika

İhraç kararı sonrası Lütfü Savaş ilk kez tv100'de açıklama yaptı: İhraç kararı bizi yıldırmaz

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CHP'nin eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, partisinden ihraç edildikten sonra ilk kez tv100'de açıklama yaptı. ''İhraç kararı bizi yıldırmaz'' diyen Savaş, ''Son 8 ayda her şey değişti. Kemal Bey'den sonra değişti her şey. Kemal Bey bizim hepimizi dinlerdi. CHP bu kafayla iktidar olamaz'' dedi.

11.12.2024 16:40
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CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, partiden ihraç edildi. İhraç kararı sonrası ilk kez tv100'de Hande Aydemir'in programına konuk olan Lütfü Savaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU KARARIN ALINMASI BİZİ YILDIRMAZ"

Lütfü Savaş'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: "Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluş felsefesine uygun bir şekilde yol alması için elimden gelen mücadeleyi yapacağım. Bu kararın alınması bizi yıldırmaz, daha fazla azimlendirir. Biz siyaseti şahsi olarak yapmıyoruz. Mücadelemizi hukuki olarak da yapacağız.

Ben bir savunma verdim. O savunma sonrasında yetkili kurumlar kararını aldı. İçimizde konuşulması gereken şeyleri dışarı vurmuşsunuz dedi. Hukuk önünde hakkımızı arayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kuruluş felsefesine uygun davranması için mücadele edeceğiz.

PARTİDE NELER DEĞİŞTİ?

Son 8 ayda her şey değişti. Yönetim değiştikten sonra, Kemal Bey'den sonra her şey değişti. Kemal Bey bizi dinlerdi. Şimdi ise kimseyi dinlemiyorsunuz. İktidarın günlük politikasını dinliyorsunuz. CHP böyle gitmez, gitse de iktidar olamaz. Günü birlik siyasetle bir yere varamazsınız. Partinin her kademesi kucaklanmalı. Birkaç kişinin ağzına bakılarak siyaset yapılmaz. CHP bu kafayla iktidar olamaz.

"BİZ NASIL İKTİDAR OLACAĞIZ?"

Yönetimsel hataları Genel Başkan ile de konuştuk, yetkili arkadaşlarımızla da çok konuştuk. Ama şu an anlaşılan o ki sayın Genel Merkezimiz Türkiye'ye umut olmak istemiyor. 8 ayda 10 puan kaybedebilir mi bir siyasi parti? Biz nasıl iktidar olacağız?

İHRAÇ KARARI SONRASI ARAYAN OLDU MU?

Hiçbir siyasetçi ile görüşmedim. (Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul ifadeleri hakkında) Bu ifadeleri birileri kullanıyor diye ben kullanamaz mıyım? Anket sonuçları her şey ortada. CHP 6 tane kuruluş felsefesini benimsemiyorsa, bu parti bir yere gidemez.

Ben 13 yıldır bas bas bağırdım. Kemal Bey dinlerdi. Sayın Özel 3 gün kaldı, Suriye hakkında konuşmadı. Değişim ve dönüşümün hangi anlamda Türkiye için gerektiğini göstererek mücadele etmeye devam edeceğiz."

İhraç kararı sonrası Lütfü Savaş ilk kez tv100\'de açıklama yaptı: İhraç kararı bizi yıldırmaz

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Son Dakika Politika İhraç kararı sonrası Lütfü Savaş ilk kez tv100'de açıklama yaptı: İhraç kararı bizi yıldırmaz - Son Dakika

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SON DAKİKA: İhraç kararı sonrası Lütfü Savaş ilk kez tv100'de açıklama yaptı: İhraç kararı bizi yıldırmaz - Son Dakika
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