İletişim Başkanı Duran, STRATCOM Zirvesi\'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

İletişim Başkanı Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026'nın ikinci gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin 2021'den bu yana İletişim Başkanlığı tarafından STRATCOM zirvelerinin düzenlenmesindeki gayeleri ve beklentileri sorması üzerine Duran, programın birden fazla amaç güttüğünü söyledi.

Duran, salgın ile başlayan, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşın, aslında yeni bir gerçekliğin uzantıları olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dünyanın daha adil bir yer olması gerektiğine dair çağrılarda bulunduğunu hatırlatan Duran, Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür", "Daha adil bir dünya mümkündür" sözlerinin uluslararası sistemdeki adaletsizliklere, eşitsizliklere ve sorunlara dikkati çektiğini vurguladı.

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajını sadece mazlumların konumunu anlatmak için ortaya koyduğu bir çağrı olmadığını, aynı zamanda dünyanın değerlere ve normlara dayalı yeniden kurulması gerektiğine işaret ettiğini dile getirdi.

Son 5-6 yılda yaşananların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haklılığını ortaya koyduğunu kaydeden Duran, "Biz Türkiye olarak aslında 2010'lu yıllardan itibaren karşılaştığımız siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları ve Türkiye'ye yönelik diğer konularla birlikte bir direnç geliştirdik. Bu çerçevede de stratejik iletişime öncelik verdik. Bu itibarla STRATCOM'da öncelikle Türkiye'nin bu meselesini dünyaya anlatmak, Cumhurbaşkanı'mızın vizyonunu dünyaya göstermek birinci amacımız oldu. İkinci amacımız, kendi hikayemizi kendimiz anlatmak ama buna diğer ülkeleri de katmak. Çevremizdeki bölgelerde söyleyecek sözü olan ve mevcut sistemin sıkıntılarından rahatsız olan, yeni bir ses getirmek isteyenlere de bir platform oluşturduk." diye konuştu.

"Kendi hikayemizi kendimiz yazalım"

Duran, dünyada az sayıda aktörün hikayeyi belirlediğine vurgu yaparak, "Biz kendi hikayemizi kendimiz yazalım ve birlikte yazalım istedik. Onun için de çok sayıda ülkenin buraya katılması, burada görüşlerini, dünyanın nereye gitmesi gerektiğini birlikte anlatmalarını istedik. Bu platformun da bugün bu amaca hizmet ettiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.

Bir gazetecinin güncel bir meseleyi odağına alan STRATCOM 2026'nın dünyaya verdiği mesajı sorması üzerine Duran, temayı belirlerken çok düşündüklerinin altını çizdi.

Duran, "Uluslararası sistemdeki değişim nereye gidiyor? Artık şuna eminiz ki bu bir kopuş. Yani dünyanın artık çok kutuplu olduğunu biliyoruz ama bu çok kutupluluk ne demek? Nasıl bir hizalanma olacak? Büyük güçler, küresel güçler, bölgesel güçler nasıl politikalar belirleyecekler? Bu henüz netleşmiyor. Ama öte taraftan da az önce bahsettiğim çatışmalar, savaşlar devam ediyor ve gelen dünyanın riskleri çok açık. Biliyorsunuz bu son savaşta tedarik zincirlerinden güvenliğe kadar, tarım alanına kadar birçok konuda sıkıntı ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

Bu krizlerin çok yönlü olmasının nasıl karşılanabileceğiyle ilgili görüşleri bir araya getirmek istediklerini söyleyen Duran, "Bir düzen arayışı dedik çünkü şunu biliyoruz, bugün dünya adaletsiz, eşitsiz bir durumda ve mevcut sistem çökme işaretleri veriyor. Küresel ve bölgesel güçler kendi meselelerini savaşla, çatışmayla çözmeye çalışıyorlar. Bizim zamanında Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde ifade etmiş olduğumuz 'bu sistem değişmeli' mesajı aslında değerleri ve normları terk etmek değildi. Aksine biz bu gelen dünyanın sorunlarını gördüğümüz için haykırıyorduk. Yapılması gereken şey, değerlere ve normlara dayalı olarak adaleti önceleyen, birlikteliği önceleyen bir sistemin kurulmasıydı." dedi.

"Birlikte etkileşimin ve çözüm bulmanın dünyasını arıyoruz"

Duran, bu kopuşun getirdiği sıkıntıları görmek istediklerini, hangi sınamalarla, tehditlerle karşı karşıya olduklarını ve ne gibi çözümler üretilebileceklerini anlamak için bunlara odaklanmak istediklerini söyledi.

Bu sorunun cevabını iki gündür panellerde katılımcıların çok etkin bir şekilde tartıştığını aktaran Duran, şöyle konuştu:

"Kendi söylemlerimizi, kendi çözüm önerilerimizi hep birlikte nasıl hayata geçirebiliriz? Diplomasiden medyaya kadar hangi alanda neler yapılabilir? Bunlar geniş bir şekilde konuşuldu. Savaş istemiyoruz, çatışma istemiyoruz, ne bölgemizde ne küresel düzlemde. Diplomasinin, uzlaşmanın birlikte etkileşimin ve çözüm bulmanın dünyasını arıyoruz. Aksi takdirde, büyük güçler ve bölgesel güçler kendi çözümleri olarak savaşı, çatışmayı dayatırlarsa, dünyamızın geleceğinin daha karanlık olacağı açıktır."

Duran, "Yeni bir dünya için, daha aydınlık bir dünya için sözü olanları bir araya getirmeye çalıştık ve kendi sözümüzü de ifade ettik. Böyle baktığımızda STRATCOM'un önümüzdeki dönemde katılımda bulunan ülkelerde çeşitli toplantılarla yıl boyunca devam etmesini, bu anlatıları, bu çözüm önerilerini toplamasını ve sonra da her yıl İstanbul'da bunu bir araya getirerek dünyaya buradan bir toplu mesaj ama sadece bizim mesajımız değil, katılanların, sözü söyleyenlerin hepsinin mesajı olarak bir araya getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin Türkiye'nin uluslararası sistemdeki kırılmalara ve düzen arayışına dair perspektifini sormasının ardından Duran, kendilerinin normları ve değerleri bir kenara bırakan haksız, hukuksuz müdahalelere karşı olduklarını vurguladı.

Duran, Türkiye'nin yaklaşımının bölgesinde istikrar üretmek ve güvenliğin sağlanması olduğuna dikkati çekerek, "Bizim savunma sanayine verdiğimiz ehemmiyet de bununla alakalıdır. Bakın Türkiye, çevresindeki, birçok bölgedeki politikalarına, Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya kadar birçok alanda istikrarı ve güvenliği öncelediği gibi işbirliğini de yine öncelemektedir. Geliştirdiğimiz kapasiteleri savunma sanayi dahil birçok ülkeyle paylaşmakta hiçbir mahsur görmüyoruz. Biliyorsunuz, geçmişte Türkiye'ye aynı şekilde paylaşılmayan, müttefiklerimizin bile bizimle paylaşmadığı kapasiteleri biz güvenliği, istikrarı sağlamak için birçok ülkeyle paylaşıyoruz. Buradaki amaç elbette bir bölgesel barışın, bir bölgesel işbirliğinin sağlanmasıdır." dedi.

Türkiye'nin önceliğinin çevresinde ve bölgede barışın sağlanması olduğunu belirten Duran, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ortaya çıkan bu savaşları elbette kabul edilemez buluyoruz. İsrail'in bölgedeki yayılmacılığını kabul edilemez görüyoruz. Vekalet savaşlarını, hukuksuz saldırıları ve bunun beraberinde gelen halkların yaşadığı sorunları, sivillerin bu kadar hoyratça öldürülmesini kabul edilemez buluyoruz. Bunun için de diplomasiye Cumhurbaşkanı'mız ağırlık veriyor. Hem liderlerle yaptığı görüşmelerde lider diplomasisi kanalıyla hem bizim Dışişleri Bakanımız ve diğer ilgili yetkililerin bu konuda yaptığı faaliyetlerle bugün burada, STRATCOM'da yaptığımız faaliyetle bu barış ortamını, müzakere ortamını oluşturmaya çalışıyoruz."

İletişim Başkanı Duran, dünyanın gelecekte iyi bir yer olabilmesi için hep birlikte çalışmak zorunda olduklarını, meselelerin güçle çözülmeye çalışılması durumunda yeni dünyanın güçler dengesinin bambaşka bir yere gittiğini, aydınlık olmayan, ümit vermeyen bir durumun ortaya çıkacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ümit verecek, ümide işaret edecek bir ses olmaya, diplomasi kanalı olmaya çalıştıklarının altını çizen Duran, yürüttükleri stratejik iletişim faaliyetlerinin de buna yönelik olduğunu ifade etti.