İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık - Son Dakika
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İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık

11.05.2022 16:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi sırasında gazeteci Nagehan Alçı ile poz vermesi, tepki çekerken usta oyuncu İlyas Salman'dan ters köşe bir açıklama geldi. Salman, "İmamoğlu benim için bitmiştir.' demeye çok hızlı savrulmadık mı? Hiç hata yapma kredisi tanımadığımız birini gerçekten desteklemiş sayılır mıyız?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi sırasında gazeteci Nagehan Alçı ile poz vermesi, tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle İmamoğlu'nu destekleyen binlerce vatandaş, Alçı'yı fotoğrafta görmekten rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

BİR YORUM DA İLYAS SALMAN'DAN

Konuyla ilgili bir yorum da ünlü sanatçı İlyas Salman'dan geldi. Nagehan Alçı'yı fotoğrafta görmenin kendisini de üzdüğünü belirten Salman, "Evet, o karede Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama "Erdoğan'a karşı necefli maşrapaya bile oy veririm." demekten "İmamoğlu benim için bitmiştir." demeye çok hızlı savrulmadık mı?" dedi.

"HİÇ HATA YAPMA KREDİSİ TANIMADIK"

Salman, sözlerine şöyle devam etti: "Hiç hata yapma kredisi tanımadığımız birini gerçekten desteklemiş sayılır mıyız?"

İlyas Salman'dan herkesten farklı İmamoğlu yorumu: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
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