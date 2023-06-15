İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Değişim taleplerini anlattı - Son Dakika
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İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Değişim taleplerini anlattı

15.06.2023 11:49

28 Mayıs seçimindeki yenilginin ardından "değişim" mesajı vererek CHP liderliğine göz kırpan Ekrem İmamoğlu, hakkındaki dava ve siyasi yasak istemi nedeniyle başka bir formül üzerinde çalışıyor. Kulislerde konuşulanlara göre İmamoğlu kurulacak kadronun lideri olacak, CHP genel başkanlığını ise başka bir isim üstlenecek. Bu durum, siyasi tarihimizde AK Parti'nin uyguladığı "Erdoğan-Gül" formülü olarak biliniyor.

Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Mücadeleye devam" mesajı vermesi bazı kesimlerde rahatsızlık yarattı. Kılıçdaroğlu istifa çağrılarını duymazdan gelirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "değişim" mesajı vererek CHP Genel Başkanlığına göz kırptı.

DÜN BAŞBAŞA GÖRÜŞTÜLER

İki isim arasında yaşanan gerilim dikkatle takip edilirken, dün Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na değişim talebinin gerekçelerini ve önerilerini anlattı. Kılıçdaroğlu'nun ise hem ülke konjonktürü, hem de yaz aylarında yaşanacak kongre süreçlerine işaret ederek, "Sürece birlikte bakarız" yanıtı verdiği öğrenildi.

HAKKINDAKİ DAVA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Öte yandan görüşmede gündem başlıklarından biri de İmamoğlu hakkında açılan davalar ve siyasi yasak kararıyla ilgili süreç oldu. İmamoğlu'nun doğrudan kendi adaylığını gündeme getirmediği, ancak yeni bir ismin genel başkanlığında seçime gidilmesi önerisinde bulunduğu belirtiliyor.

"ABDULLAH GÜL" FORMÜLÜ

Gazeteci İsmail Saymaz da İmamoğlu'nun farklı senaryolar üzerinde durduğunu aktardı. Buna göre bir kadro hareketi planlanıyor. Kadronun liderliğini İmamoğlu yaparken, CHP'nin genel başkanlığını başka isim üstlenebilir. Yazıda şu ifadeler yer aldı: "Bu senaryo AK Parti'nin kuruluşundaki Erdoğan-Gül formülünü andırıyor. Ancak İmamoğlu'nun Gül'ü kim olacak, o belli değil. Özgür Özel mi dediniz? Hiç sanmıyorum."

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın siyasi yasağı nedeniyle seçimlere girememesi sonrasında AK Parti'nin 2002 Türkiye genel seçimlerini kazanmasıyla Abdullah Gül başbakan olmuştu. Siyasi yasağı kaldırılınca Erdoğan 2003 Türkiye milletvekili ara seçimleri ile meclise girip başbakan olarak 59. hükümeti kurmuştu.

YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Ekremden bir yol olmaz kemal akıllı bir kişi başarısızlığına ekremide yanına alarak oldu Cevap Yaz 15 7 Yayından Kaldır
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile değişim talebini görüştü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile değişim talebini görüştü

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Son Dakika Politika İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Değişim taleplerini anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Değişim taleplerini anlattı - Son Dakika
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