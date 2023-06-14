Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu'ndan ilk kez konuştu: Güzel olacak her şey - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu'ndan ilk kez konuştu: Güzel olacak her şey

14.06.2023 15:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'a döndü. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. İmamoğlu, basın mensuplarının sorusu üzerine "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" ifadelerini kullandı.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara''nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri''nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu'ndan ilk sözler: Güzel olacak her şey

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

28 Mayıs''taki Cumhurbaşkanı Seçimleri''nden sonra 3''üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu''nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu''ndan ilk sözler: Güzel olacak her şey

"GÜZEL OLACAK HER ŞEY"

Görüşmenin ardından bugün saat 14.00''da İstanbul Havalimanı''na gelen Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının görüşme ile sorusuna "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu'ndan ilk sözler: Güzel olacak her şey

İKİLİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

İBB Başkanı İmamoğlu, seçimlerin hemen ardından yayımladığı bir videoyla "değişim" mesajı vermişti. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da "Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

İstifa çağrılarını duymazdan gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında İmamoğlu''nun istemesi halinde aday olabileceğini dile getirerek, "akılcı düşündüğünü" İstanbul gibi bir şehri kaybetmemeleri gerektiğini, birinci önceliğinin İstanbul olduğunu vurgulamıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise dün partisinin TBMM''deki grup toplantısında yaptığı konuşmada değişimin önünü açacağını belirterek, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi sağlam götüreceğimi herkes bilsin" demişti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (18)
  • necmettin durmaz: şimdiye kadar güzel olan bir şey göster bakalım yok ki palavralara devam Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
  • Mustafa Usta: Seni de by by kemal 'in yanına göndereceğiz good by ekrem... Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
  • Coronaci : Belediye secimleri yaklasiyo bay bay ekooooo gorecez kime guzel olacak Cevap Yaz 45 12 Yayından Kaldır
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Beklenen görüşme başladı! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Ahlatlıbel'de buluştu Beklenen görüşme başladı! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Ahlatlıbel'de buluştu

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu'ndan ilk kez konuştu: Güzel olacak her şey - Son Dakika


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