İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna cevap: Böyle bir niyetim yok, benim sorumluluklarım var - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna cevap: Böyle bir niyetim yok, benim sorumluluklarım var

27.07.2022 00:20

Gazeteci Fatih Altaylı, canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2023'teki seçimlerde aday olmak isteyip istemediğini sordu. İmamoğlu, "En az televizyonlarda 7-8 kez benim böyle bir niyetim olmadığımı söyledim. Ben en sorumlu koltukta oturuyorum. Benim sorumluluklarım var" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk ekranlarında gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na Türkiye'nin kilitlendiği 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyip istemediği soruldu.

İmamoğlu'ndan 'Aday olmak istiyor musunuz?' sorusuna yanıt: Böyle bir niyetim yok

"KİMSE BU KONUDA MANİPÜLASYON YAPMAYA ÇALIŞMASIN"

2010 nisan ayından beri Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşı olduğunu ifade eden İmamoğlu, kimsenin bu konularda manipülasyon yapmaya çalışanların mağlup olacaklarını dile getirerek "Aylarca, günlerce KJ'lerde 'Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu?' diye yazılır mı? Bu başka bir şey." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan 'Aday olmak istiyor musunuz?' sorusuna yanıt: Böyle bir niyetim yok

"BÖYLE BİR NİYETİM OLMADIĞINI 7-8 KEZ SÖYLEDİM"

Adaylık konusunda ise İmamoğlu, "Ben cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkmadım ki. İstanbul seçimleri, yaşanan 2 seçim insanların gündemine, zihnine böyle bir tarif yapmış. Bunun sebebi ben değilim. Bana 'Hiç reddetmediniz' diyorsunuz. En az televizyonlarda 7-8 kez benim böyle bir niyetim olmadığımı söyledim. Ben en sorumlu koltukta oturuyorum. Benim sorumluluklarım var" dedi.

"BENİM DE İRADEM GENEL BAŞKANIMIZDIR"

Sözlerini sürdüren İmamoğlu, "Şimdi bir 6'lı masa ve Türkiye'nin geleceğini tasarlıyor. Genel başkanımız çok özel işler yaptı. İYİ Parti'yi 20 vekil vererek muazzam bir hamle yaptı. Bu süreç bizi 2019'da Millet İttifakı sürecine taşıdı. Altılı masanın direği genel başkanımız. Benim de iradem genel başkanımızdır. İmza atacağı kararı Ekrem İmamoğlu'nun da kararıdır. Ekrem İmamoğlu'ndan genel başkanımıza daha yakın bir CHP'li olamaz. Orada attığı imzanın altına bize nefer olmak düşer" açıklamalarında bulundu.

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