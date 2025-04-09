İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın

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Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun evlerinde yapılan aramalara tepki gösterdi. İmamoğlu "Ailemizi taciz etmeyi bırakın. Haber verildiğinde ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilecek evlerimize jandarma eşliğinde gidilerek, kilitler kırılarak aramalar yapılıyor. Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor" dedi.

09.04.2025 15:20
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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapılması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

AİLESİNİN EVİNE DÜZENLENEN BASKINLARA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bugün İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da yazlık evinde arama yapıldığını açıkladı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin evine düzenlenen baskın ve aramalara tepki gösterdi.

"SİYASETE MALZEME VERMEK DIŞINDA HİÇBİR AMAÇ TAŞIMIYOR"

İmamoğlu, X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Ailemizi taciz etmeyi bırakın. Haber verildiğinde ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilecek evlerimize jandarma eşliğinde gidilerek, kilitler kırılarak aramalar yapılıyor. Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor. Buradan bunu yapan akla sesleniyorum; Kendi yaşamlarınızda yarattığınız karanlık noktaları bizde ve ailelerimizde bulamazsınız.

"BU HUKUKSUZLUK TARİHİN HİÇBİR DÖNEMİNDE YAŞANMADI"

Hamdolsun tertemiz, alnı ak, başı dik insanlarız biz. Millet sizin kumpaslarınızı gördü, ne mizansen yaparsanız yapın artık kimse sizin kumpaslarınıza inanmıyor. Ama aile kutsalımızı çiğniyorsunuz. İnancımızı ve değerlerimizi de yok sayacak bir akıl tutulmasına doğru gidiyorsunuz. Bu hukuksuzluk, bu aymazlık, tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmadı.

Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden, boş dosyayı hile ve hurda ile doldurma çabanızdan. Mert olun! Her fırsatta Cumhurbaşkanı'nı savunan partiye tekrar seslenmek istiyorum; Ailenin iffetine, namusuna, haysiyetine ve dokunulmazlığına böylesine saldırılar sizi hiç mi yaralamıyor? Böyle bir zulmün Türk'ün örfünde, ananesinde yeri var mı? Daha ne kadar sessiz kalacaksınız bu terbiyesizliklere?

"BEN MERT OLMAYI BABAMDAN ÖĞRENDİM"

Benim babamı; çocukluğundan bu yana siyaset, cemiyet ve iş hayatında herkes, bütün Trabzon bilir. Ben MERT olmayı ondan HASAN İMAMOĞLU'ndan öğrendim. İşte bu adamın evine baskın yapıyorlar, haberiniz olsun."

İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
İmamoğlu\'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Cakar :
    Siz halkin malini götürürken calarken iyidin. Bu senin daha iyi günlerin. 69 42 Yanıtla
  • Szka788304:
    la casa de papel İstanbul büyük soygunu başrolde eko çalınan tek kuruş yanına kalmasın parise yaptığı masrafta tahsis edilsin ceza evindeki hırsızın günahı ne adalet her kes için eşittir 49 32 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    AİLEN LE YERKEN İYİYDİ DEĞİLMİ HİRSİZ İMAM 36 10 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    hasan imamoğlunun evinde ayakkabı kutusu aramışlar bulamayınca gitmişler hikaye bukadar anlayana 7 10 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    yalnız değilsin başkanım . eşşekten alamadıkılarını semerden almaya çalışıyorlar. bunlar ne anlar yaşlıymış gençmiş ...hatta çocukları dahi sevmiyorlar ..sevseler 23 nisan yasaklanır mıydı... velhasıl kelam Ekrem imamoğlu yanındayız her daim.... 8 7 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Adalet mi var diyen soytarılar vardı ne oldu birde ankaradan yürüyen adalet için ekrem bey adalet herkes için demekki varmış kişiye özel değil yat yatağında batmışın batırmışın 5 3 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Bu millet hırsızlığa göz yumdu bunları tekrar başımıza koydu şimdi herşeye suskun ...nasıl zavallı bir toplum olduk hicbiseye ses çıkarmayan garip varlıklar olduk 3 1 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    ZORUNAMI GİTTİ EKO KODESTE KEYFİNE BAK 0 0 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    gizli saklı işlerini şöyle aramasinlar 560 milyon ve dahası nerde 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın - Son Dakika
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