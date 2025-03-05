İmamoğlu'nun avukatından 'diploma' açıklaması - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun avukatından 'diploma' açıklaması

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pevlivan, İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre diploma konusundaki -aslında olmaması gereken- hukuki tartışma, "tanınma" kavramı etrafında şekillenecektir" dedi.

05.03.2025 22:27
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pevlivan, İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Pehlivan açıklamasında şunları ifade etti:

"DİPLOMA KONUSUNDAKİ -ASLINDA OLMAMASI GEREKEN- HUKUKİ TARTIŞMA, "TANINMA" KAVRAMI ETRAFINDA ŞEKİLLENECEKTİR"

"Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "diploma" soruşturmasının dayanağı, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan bir araştırma raporudur. Raporda her ne kadar Sayın İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında geçerli olan kriterleri karşıladığı tespit edilmişse de yatay geçişin yapıldığı Girne Amerikan Üniversitesi'nin YÖK tarafından 1993 yılında tanındığını, dolayısıyla 1990 yılında gerçekleşen yatay geçiş işleminin usulsüz olduğunu ileri sürmüştür. Görünüşe göre diploma konusundaki -aslında olmaması gereken- hukuki tartışma, "tanınma" kavramı etrafında şekillenecektir.

İmamoğlu'nun avukatından 'diploma' açıklaması
Avukat Mehmet Pevlivan

"İDARE HUKUKU ALANINDA ÖNDE GELEN BİRÇOK AKADEMİSYENDEN BİLİMSEL GÖRÜŞ TALEBİNDE BULUNDUK"

Bizim bu tartışmada kamuoyu ile paylaştığımız savlarımız ve ispatlarımız vardır. Ancak meselenin bağımsız ve tarafsız bilimsel öğretiler açısından ne olduğunun da ortaya konulması amacıyla idare hukuku alanında önde gelen birçok akademisyenden bilimsel görüş talebinde bulunduk. Sevgili Prof. Dr. Metin Günday, Doç. Dr. Çiğdem Sever ve Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy hocalarımızın hazırladığı bilimsel görüşü sizlerle paylaşıyorum. Sayın İmamoğlu'nun avukatları olarak geliştirdiğimiz savunma ile duayen hocalarımızın görüşlerinin paralel olması mutluluk verici. Bilimsel görüşte dikkatimi çeken önemli hususlar şu şekildedir:

1990 yılında gerçekleştirilen yatay geçiş işlemlerinde 21/10/1982 tarihli Yönetmelik hükümlerinin uygulanması gerektiği, 1990 yılında Yükseköğretim Kurulunun yatay geçiş işlemleri bakımından tanıma ya da tanımama yönünde bir karar alma yetkisi bulunmadığı, Yatay geçiş işlemlerinin tesis edildiği tarihte Yükseköğretim Kurulunun Girne Amerikan Üniversitesinin tanınmadığına ilişkin bir saptama veya genel ya da özel bir kararının bulunmadığı, Yatay geçiş işlemlerinin tekemmül etmesinden sonra Yükseköğretim Kurulu tarafından tanımama yönünde alınan kararların geçmişe etkisinin olamayacağı, Hukuka uygun olarak tesis edilen yatay geçiş işlemi sonrasında öğrenci statüsü kazanan ilgililerin kayıt oldukları programın yükümlülüklerini yerine getirerek hak kazandıkları diplomaların kazanılmış hak oluşturduğu ve idare tarafından diplomaların geçersiz sayılması sonucunu doğuracak herhangi bir işlem tesis edilmesinin hukuka açıkça aykırı olacağı."

İmamoğlu'nun avukatından 'diploma' açıklaması

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

"İFADE VERMESİ GEREKENLER, O RAPORU HAZIRLAYANLARDIR"

İmamoğlu, soruşturma kapsamında bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. İmamoğlu'nun ifadesinde, "Bugün burada ifade vermesi gerekenler, o raporu hazırlayanlardır. Beni mesnetsiz iddialarla suçlamak, hem hukuk devletini hem de halkın demokratik iradesine yönelik ağır bir haksızlıktır" dediği öğrenildi.

İmamoğlu\'nun avukatından \'diploma\' açıklaması
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun avukatından 'diploma' açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • 78908900:
    Watsap yazışmaları ortaya çıkmış Beykoz belediye başkanın yaptığın yolsuzluğu savunan kişi kendi yaptığı sahtekarlığı. kabul mü edecek.BasİT. 228 261 Yanıtla
    VillaUmut:
    Siz hiç yurtdışı üniversitesinden yatay geçişle geldiniz mi? Yani neye ne kadar hakimsiniz de sahtekarlık diyorsunuz? Birilerinin ipine güvenip beyniniz varmış gibi davranıyorsunuz, aşırı üzücü. 42 13
  • Taner Avcı:
    insanoğlu işte yaşattığını yaşamadıkça ölmeyecektir.hem reise diktatör diyeceksiniz hem yolundan gideceksiniz.ne ayaksınız oğlum siz 139 156 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bu adam şişme balon yaptığı hiçbir icraat yok ülkenin gündemine birden girdi ve şişirildi hala anlamiyorlar hala bunun Avrupa'nın bir oyunu olduğunu anlamıyorlar aynı ZLENSKİ gibi... içi boş kukla 115 57 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Zorla olmayan diplomayı var gibi göstermek evrenin varlığına aykırı öyleyse bende o sahte diplomadan talep ediyorum kardeş lazım olmasada bulunsun Sınavlara son 1 dk ile alınmayan öğrencilerin hakkı ne olacak peki 85 68 Yanıtla
  • ender3316:
    diploma veren okulu kapat sorun kökünden hallolur 80 22 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    o zaman Beşiktaş'ımın 1959 öncesi 2 şampiyonluğu da sayılmasın ama resmiyette sayılıyor onun gibi bir şey;) Tam yol ileri 55 29 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Imamoğlum sırf diplomasının sahte olup olmadığını ispatlaya bilmek için, aylık 100000 TL maaş alıyo. Maşallah akıllıdır bizim oğlan. Allah daha çok versin :))) 46 15 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    idare hukuku kanun, yönetmelik, khk ve tüzuklere bakar. Çıkarılmamış hiç bir mevzuat üzerinden tartışmaya mahal vermez. Mevzuat çerçevesinde ise kabul eder yoksa reddeder. 40 5 Yanıtla
  • Ömer Faruk:
    Esas nokta o tanımadığı üniversiteyi mi yazacak kanun dallamalık işte suç yazılır kanunda sucsuzluk değil biliyor aslında 17 2 Yanıtla
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