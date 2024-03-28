Murat Kurum: İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar Tanıtım Toplantısı - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum: İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar Tanıtım Toplantısı

Murat Kurum: İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar Tanıtım Toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar Tanıtım Toplantısı'nın lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, İmamoğlu'nun Kürtçe seçim şarkısı ve mal beyanı ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Ayrıca, İBB'ye ait iştiraki şirketlerde yaşanan grevler ve adalet konularında açıklamalarda bulundu.

28.03.2024 15:47  Güncelleme: 15:50
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İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar Tanıtım Toplantısı'nın lansmanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve İmamoğlu'nun Kürtçe seçim şarkısı hakkında konuşan Kurum, "Dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun o anlayışla çalışacağız. Onların ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Ne yapsak da milletimizin aklını çelsek diye uğraşıyorlar. İşe başlama töreni ve farklı farklı törenler yaparak gündemi başka noktalara çekmeye çalışıyorlar ama nafile" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de bir otelde düzenlenen İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar Tanıtım Toplantısı'nın lansmanında ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını detaylı bir şekilde anlattı. Kurum, program çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İBB'ye ait iştiraki şirketlerde maaş konusunda yaşanan grevlerle ilgili soruları yanıtlayan Kurum, adaletin meydanlarda gezmekle sağlanamadığını belirtti. Kurum, İmamoğlu'nun Kürtçe seçim şarkısı çıkarması ve mal beyanı ile ilgili değerlendirmelerini de paylaştı.

"Mal beyanını 1 gün önce farklı, 1 gün sonra farklı vermez"

Bir gazetecinin "Ekrem İmamoğlu'nun 1,5 milyarlık villa mevzusu olduğunu, Murat Kurum'un başına böyle bir şey gelse ne olurdu? sorusunu cevaplayan Kurum, "Murat Kurum'un başına böyle bir süreç gelmez. Çünkü Murat Kurum milletten bir şey gizlemez, saklamaz. Mal beyanını 1 gün önce farklı, 1 gün sonra farklı vermez. Mal beyanını verip 1 gün sonra 1,5 milyarlık malı olmaz. Üstüne böyle bir malı geçirmez. Biz kendimizle, kendi işlerimizle ilgileneceğiz. İstanbul'a mal beyanı niye açıklanmadı, bunu kendilerinin net bir şekilde açıklaması, ifade etmesi gerekir. Maalesef bunları hala açıklamıyorlar. Bunları soracak televizyon programlarına katılmaktan imtina ediyorlar. Hatırlamıyoruz, vaatlerimiz unuttuk, balya balya paralarını cevaplarını vermekten imtina ediyorlar. İstanbullular 31 Mart geldiğinde sandıkta hesabı kesecekler. İstanbullular sandıkta kendilerini unutanlara, kendisinin zor gününde yanında olmayıp balya balya kuleler yapanlara 31 Mart'ta gereken cevabı verecek" diye konuştu.

"Biz bu projeleri tüm İstanbul'la birlikte yapacağız"

Tanıtım toplantısı ile ilgili konuşan Kurum, "Şu çalışma bizim için çok kıymetlidir. İstanbul'un içine düşmüş olduğu durumu ve bu durumdan kurtarabilmek adına atacağımız adımları burada ifade etmeye çalıştık. CHP'li yönetimin 5 yılda yaptığı işlerin 6 ayda, 1 yılda nasıl yapılacağını tüm İstanbul'a anlatmaya çalıştık. Biz bu projeleri tüm İstanbul'la birlikte yapacağız. İstanbul'un, İstanbulluların yüzü gülecek. Hep birlikte o huzuru ve mutluluğu hissedeceğiz" dedi.

"Davranışlarınızla samimi, yaptıklarınızla adaletli olacaksınız"

Kendisine yöneltilen 'Şu anda İBB'ye ait iştiraki şirketlerinde maaş konusunda yaşanan grevler hakkında neler söylemek istersiniz?' soruyu yanıtlayan Kurum, "O haksızlıkları gidermemiz lazım. 'Hak, hukuk, adalet' deyip meydanlarda gezmekle adalet sağlanmıyor. Bir kere adaletli olacaksınız. Davranışlarınızla samimi, yaptıklarınızla adaletli olacaksınız. Dürüst olacaksınız, mal beyanınızı gizlemeyeceksiniz. Dolayısıyla biz attığımız her adımda dürüst, samimi olacağız. İstanbullular bu dürüstlüğü her alanda görecekler. 5 yıldır İstanbul'un gündemine gelen taksi sorununun 6 ayda çözüldüğünü göreceksiniz. 6 ayda o yarım bırakılan metroların nasıl bitirildiğini, 5 yıldaki o hatlardan daha fazla hattın nasıl açıldığını, depremle ilgili 5 yılda yapılan işlerin daha fazlasının 6 ayda nasıl yapılabildiğini tüm İstanbul'a göstereceğiz. Bu süreçleri hep birlikte yürütüyor olacağız" şeklinde konuştu.

"Ne yapsak da milletimizin aklını çelsek diye uğraşıyorlar"

Kurum bir gazetecinin 'Sayın İmamoğlu Kürtçe bir seçim şarkısı çıkardı, son zamanlarda Kürtçe kelimeleri de dillendirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna ise, "İstanbullular 5 yıldır samimiyetin olup olmadığını gördüler. Kim samimi, kim değil, kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor bunu net bir şekilde ortaya koydular. Artık 2 gün sonra 31 Mart'ta İstanbullular kendilerine hizmet edenle, etmeyeni, doğru söyleyenle söylemeyeni sandıkta ayıracaktır. Biz tüm İstanbulluların oyuna talibiz. Burası tüm etnik kökenlerin, inanışların, tüm medeniyetlerin bir arada yaşadığı yer. İstanbul'u böyle tarif ediyoruz. Bizim kimseyle bir sorunumuz yok. Bizim kırmızı çizgimiz terördür. Dolayısıyla bunun dışındaki her bir vatandaşımız başımızın tacıdır. Dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun o anlayışla çalışacağız. Onların ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Ne yapsak da milletimizin aklını çelsek diye uğraşıyorlar. İşe başlama töreni ve farklı farklı törenler yaparak gündemi başka noktalara çekmeye çalışıyorlar ama nafile" diyerek yanıt verdi.

'Muammer Keskin'in paralar ile ilgili adliyeye ifadeye gitmesi hakkında ne diyeceksiniz?' sorusuna cevap veren Kurum, "Adli süreç yürüyor. Hakimlerimiz, savcılarımız takip ediyor, gereği yapılacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Murat Kurum, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum: İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar Tanıtım Toplantısı - Son Dakika

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