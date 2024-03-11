İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama - Son Dakika
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Politika

İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği ve genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği iddia edildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı ise görüntülerin il binasının satın alınmasıyla ilgili olduğunu açıkladı.

11.03.2024 19:08  Güncelleme: 19:38
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği ve paraların ise genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği iddia edildi. Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülere ilişkin CHP'den açıklama

"GÖRÜNTÜLER, İL BAŞKANLIĞI BİNASININ 2019'DA SATIN ALINMASIYLA İLGİLİ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur."

İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülere ilişkin CHP'den açıklama

"GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINDIĞI YER AVUKATLIK OFİSİ"

4,5 yıl sonra servis edilen görüntülern amacı kuşkusuz CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykıdır. Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisidir. Bu görüntüleri söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir."

İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülere ilişkin CHP'den açıklama
İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülere ilişkin CHP'den açıklama
İBB Spor Kulübü Başkanı\'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • eren bilal: Eee o imamogluna laf edenler şimdide konuşsun. 7 12 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger: Tabiki şu zamanda bir çivi bile alırken online bankadan ödeme yapılırken 15 milyon tl yi elden mi almış?? yersen… 2 0 Yanıtla
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