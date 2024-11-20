İmamoğlu: Yerel Yönetim Demokrasisinin Güçlenmesi İçin Arayış İçindeyiz - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu: Yerel Yönetim Demokrasisinin Güçlenmesi İçin Arayış İçindeyiz

İmamoğlu: Yerel Yönetim Demokrasisinin Güçlenmesi İçin Arayış İçindeyiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyım süreci ve demokrasi konularında tepkili olduklarını belirterek, siyasi partilerle görüşmeler yaptıklarını ve yerel yönetim demokrasisinin güçlenmesi için adımlar atma çağrısında bulundu.

20.11.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
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TÜRKİYE Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ülkemizde ne yazık ki arzu etmediğimiz; demokrasi adına, kayyım sürecine dair malum çok tepkili bir pozisyondayız ve bu noktada arayışlarımız var. Bu gündemin ülkenin üzerinden kalkmasını arzu ediyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı ziyaret etti. İmamoğlu, ziyaretin ardından CHP'li vekillerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişini engellemeye çalıştığı olaya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Malum ülkemizde ne yazık ki arzu etmediğimiz; demokrasi adına, hukukun üstünlüğü adına kayyım sürecine dair çok tepkili bir pozisyondayız ve bu noktada arayışlarımız var. Bu gündemin ülkenin üzerinden kalkmasını arzu ediyoruz. Kimsenin böyle bir kötü iradeyi kullanma konusunda hak elde etmemesini arzu ediyoruz. Bunun da yeri Meclisimiz" dedi.

'BU DEĞİŞİKLİĞİN İYİ BİR DEĞİŞİKLİK OLACAĞINA İNANIYORUZ'

İmamoğlu, bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Meclis'te başlattıkları görüşme turunu, mümkün olduğu kadar bütün siyasi partilerle sürdürmeye gayret ettiklerini belirterek, "Bunu gerçekten iyi bir seviyede toparladık diyebilirim. Yaptığımız görüşmelerden aldığımız cevapları ve geri dönüşleri partimizin grup başkanvekillerine bir rapor olarak sunduk. Kendileri de Meclis bünyesinde grubu olan ve olmayan siyasi partilerle görüşmeleri sürdürüyorlardı. Son aşamaya geldiklerinden de haberdardım. Bu manada bugün Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kimliğimle, kendilerini ziyaret ederek sürecin sonlanmasına dönük aşamaları müzakere ettik, paylaştık. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterimiz de katıldı. Umut ederim ki bundan sonra da bahsettiğimiz siyasi partilerin katılımlarıyla, onaylarıyla bu değişikliğin yapılmasıyla ilgili güçlü bir sunumu, öneriyi yapacaklar başkanlarımız. Biz bunu umut ediyoruz. Bu değişikliğin iyi bir değişiklik olacağına da inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MHP VE MECLİSİMİZİN BAŞKANIYLA GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ'

İmamoğlu, bir gazetecinin 'Meclis Başkanından da randevu istemiştiniz. Görüşmeniz olacak mı?' sorusuna ise "Bize dönüş olmadı şu anda. Olursa memnuniyetle görüşürüz. Bir partiden henüz dönüş olmadı ama biz talebimizi geri çekmiş değiliz. Hem MHP olsun hem Meclisimizin değerli başkanı olsun görüşmeye hazırız. Sonuçta konuştuğumuz şey, Türkiye'deki yerel yönetim demokrasisinin, yerel yönetim gücünün daha iyi bir seviyeye ulaşması adına atacağımız adımlar meselesi. 'Talebimiz devam etmektedir' diyerek, sizin aracılığınızla kendilerine iletmiş olalım" diye yanıt verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İmamoğlu: Yerel Yönetim Demokrasisinin Güçlenmesi İçin Arayış İçindeyiz - Son Dakika

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