MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de Meclis'te teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılmasına ilişkin yaptığı çağrıyla başlayan süreçte ilk somut adım atılıyor. Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'yı ziyaret için yaptığı başvuruya olumlu dönüş yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DEM Partililerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olacak" ifadelerini kullandı.
Kulislerde konuşulanlara göre, İmralı heyeti yola sabahın ilk saatlerinde çıkacak. Maksimum 3 saat sürecek olan görüşmede devlet yetkilileri de hazır bulunacak. Heyetin Öcalan'a bir hediye götürmesine de izin verilecek.
Görüşmede ana gündem maddelerinden birisi Suriye'de yaşanan gelişmeler olacak. Bu konuda önceden detaylı bilgi verilen Öcalan'dan, PKK/ YPG'ye Suriye'nin yeni ordusu ve halkıyla birlikte çalışılması yönünde bir çağrının gelebileceği ifade edildi.
Öte yandan Öcalan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bir teşekkür mesajı gönderebileceği de kulislerde dile getirilenler arasında bulunuyor.
Son Dakika › Politika › İmralı'daki görüşmede ana gündem maddesi Suriye olacak - Son Dakika
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