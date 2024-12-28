İmralı'daki görüşmede ana gündem maddesi Suriye olacak - Son Dakika
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Politika

İmralı'daki görüşmede ana gündem maddesi Suriye olacak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılmasına ilişkin çağrı sonrası Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'yı ziyaret için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini belirtti. Görüşmede ana gündem maddesi Suriye'deki gelişmeler olacak. Öcalan'ın, PKK/YPG'ye Suriye'nin yeni ordusu ve halkıyla birlikte çalışma çağrısının gelebileceği ifade edildi.

28.12.2024 00:16
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de Meclis'te teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılmasına ilişkin yaptığı çağrıyla başlayan süreçte ilk somut adım atılıyor. Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'yı ziyaret için yaptığı başvuruya olumlu dönüş yaptı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DEM Partililerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olacak" ifadelerini kullandı.

DEVLET YETKİLİLERİ DE YER ALACAK

Kulislerde konuşulanlara göre, İmralı heyeti yola sabahın ilk saatlerinde çıkacak. Maksimum 3 saat sürecek olan görüşmede devlet yetkilileri de hazır bulunacak. Heyetin Öcalan'a bir hediye götürmesine de izin verilecek.

ANA GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ SURİYE OLACAK

Görüşmede ana gündem maddelerinden birisi Suriye'de yaşanan gelişmeler olacak. Bu konuda önceden detaylı bilgi verilen Öcalan'dan, PKK/ YPG'ye Suriye'nin yeni ordusu ve halkıyla birlikte çalışılması yönünde bir çağrının gelebileceği ifade edildi.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Öte yandan Öcalan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bir teşekkür mesajı gönderebileceği de kulislerde dile getirilenler arasında bulunuyor.

İmralı\'daki görüşmede ana gündem maddesi Suriye olacak

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Son Dakika Politika İmralı'daki görüşmede ana gündem maddesi Suriye olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Serkan Yalçın:
    barış gelsin dursun savaşlar 75 83 Yanıtla
  • agrasif laz:
    VATAN HAİNLERİYLE BARİS OLMAZ 102 24 Yanıtla
  • Çelikk:
    Reziller bu ne 86 24 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    allah sizi nasil biliyorsa öyle yapsin 87 18 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    suraya bak vallaha delirmelik. birde sizin akliniz ermezciler var. 68 27 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Türkiyede siyasetin çıkar üzerine kurulduğunun en güzel resimlerinden biri. seçim zamanı esip gürle, seçim bittikten sonra barış getirecek diye terörist başına el uzat.çok şükür aklımız artık şaşırmıyor ama midemiz hiçmi hiç kaldırmıyor. 45 5 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Güçbirliği tüm dengeleri değiştirebilir ama o iradeyi göremiyorum. Tam işler yoluna girerken birileri gene karıştırır. 32 8 Yanıtla
  • Nuri Caylan:
    Öcalan Rojava nın türkiye ye bağlanmasını önerecektir. siz ne dersiniz? 9 26 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    benim bu Türkiye'den defolup gitmeme vesile olan her kim olursa, burada sözüm olsun ki o kişinin ömür boyu altını temizleyebilirim 27 5 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    ulan aynı şeyi chp yapsa chp pkk dersiniz topa tutarsınız. ama mhp yaptığı için toz kondurmuyorsunuz akpliler. o kadar işinize geldiği gibi hareket ediyorsunuz ki bunu huy edinmişsiniz 1 1 Yanıtla
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