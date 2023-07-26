İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye katıldı

26.07.2023 23:05

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaya'ya AK Parti rozetini taktı.

Aydın'da İYİ Parti'den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaya'ya rozetini taktı.

İYİ Parti'den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya AK Parti'ye katıldı

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDI

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile İYİ Parti'den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın yeni adresi belli oldu. Aytekin Kaya, AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya AK Parti'ye katıldı

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Beraberindeki heyetle Ankara'ya giden Başkan Kaya, AK Parti Genel Merkezi'ndeki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aytekin Kaya ve AK Parti Aydın heyetini makamında kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Aytekin Kaya'ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Külliye'deki programa AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen, Seda Sarıbaş, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek katıldı.

İYİ Parti'den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya AK Parti'ye katıldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika


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